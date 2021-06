L’Estrie et la Montérégie seront branchées à la haute vitesse

Vidéotron a été choisie dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec pour connecter, d'ici le 30 septembre 2022, plus de 5500 foyers à Internet haute vitesse dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie.

La ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, l’adjoint parlementaire du premier ministre québécois (volet Internet haute vitesse), Gilles Bélanger et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, en ont fait l'annonce, lundi.

«On a besoin de la haute vitesse tant en ville que dans les communautés rurales, que ce soit pour la télémédecine, les affaires ou l’école à la maison», a déclaré la ministre Bibeau.

Elle a par ailleurs profité de l’occasion pour saluer les étudiants qui ont dû poursuivre leurs études à distance avec une connexion Internet basique.

«La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel», a ajouté Mme Bibeau.

L'Opération haute vitesse est une initiative conjointe des gouvernements du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers qui n'ont toujours pas accès à de l'Internet haute vitesse. Vidéotron sera responsable d'assurer la connectivité de 37 000 de ces foyers.

Au cours des prochains mois, les équipes de Vidéotron procéderont à l'inventaire des territoires visés afin de s'assurer que tous les foyers seront connectés.

L’opération de branchement permettra le déploiement d'un réseau Internet de nouvelle génération basé sur la fibre optique et pouvant supporter des vitesses largement supérieures à celles initialement demandées par le gouvernement de 50/10 Mbit/s. Les citoyens de la région auront également accès au système Helix de Vidéotron.

«Mieux vaut tard que jamais», a exprimé M. Péladeau.

Les agriculteurs de la région pourront quant à eux bénéficier d’un meilleur réseau qui leur permettra d’améliorer leur connectivité et d’utiliser des technologies comme l’Internet des objets.