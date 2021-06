Pour éviter que le Canadien de Montréal ne se retrouve ne désavantage numérique face aux Golden Knight de Vegas, François Legault a demandé au directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, d’étudier s’il est possible d’admettre plus de partisans au Centre Bell.

La question a provoqué un vif débat sur le plateau de «La Joute», lundi.

«Je ne suis pas surpris, je vous avais prédit qu’il y aurait plus de 2500 partisans au prochain match à Montréal. (...) On a les outils, donc je pense que oui, on devrait penser à augmenter le nombre de partisans», a d’abord lancé Marc-André Leclerc.

«Ça fait un an qu’on est enfermé. Un moment donné, il faut se brusquer un peu. (...) Personne ne dit de transformer ça en espèce de tombola. On comprend qu’il y a manière de faire ça de façon sécuritaire», réplique Mathieu Bock-Côté.

«Pour M. Legault, c’est gagnant-gagnant. Il a l’air du gars qui appui son équipe et qui dit ''on va faire tout ce qu’on peut faire''. Si finalement la santé publique dit non, il dira ''j’ai essayé''», lance Emmanuelle Latraverse.

