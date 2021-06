Un feu de forêt hors de contrôle au nord du Lac-Saint-Jean

Les pompiers de la SOPFEU travaillent encore d’arrache-pied aujourd’hui dans le secteur Chute-des-Passes, au nord du Lac-Saint-Jean, où deux feux de forêt majeurs sont en activité.

Bien que l’un des deux incendies ait arrêté de progresser au cours de la fin de semaine, l’autre feu demeure toujours hors de contrôle.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Ce dernier, situé dans le secteur du km 74, continue de prendre de l’ampleur. Sa superficie totalise maintenant plus de 4 100 hectares.

Les équipes de la SOPFEU sont à pied d’œuvre pour tenter de le contrôler. Des sapeurs de la Colombie-Britannique sont arrivés en renfort et ont intégré les opérations.

Le travail consiste aussi à protéger les installations d’Hydro-Québec à la Centrale Péribonka, située non loin du brasier. La SOPFEU assure que les installations ne sont pas menacées.

À ce stade-ci, les autorités ne sont pas en mesure de préciser le nombre de chalets qui ont pu être touchés par les feux.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

La SOPFEU demande aux villégiateurs de ne surtout pas tenter de s’aventurer dans le secteur pour une question de sécurité, mais aussi pour ne pas nuire aux opérations en cours.

«On dit aux gens ne pas entrer dans le périmètre parce que ça peut être dangereux pour la population générale, mais aussi pour les pompiers forestiers qui travaillent, que ce soit au sol ou dans le cadre des opérations aériennes. Des avions-citernes arrivent à toutes occasions selon nos besoins et si la population est là, et bien, nous, quand on voit de la population, on arrête nos opérations. Donc ça pourrait même faire augmenter les superficies affectées par le feu», a indiqué Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU.

Pour ce qui est de l’incendie qui s’était déclaré dans le secteur de La Doré au Lac-Saint-Jean, les nouvelles sont encourageantes.

Capture d'écran | TVA Nouvelles

Le feu est toujours considéré comme contenu, mais on serait sur le point de le maîtriser, selon la porte-parole de l’organisme.

Les autorités espèrent que les températures plus fraiches et la pluie, prévue dans les prochaines heures, permettront de donner un coup de main aux sapeurs.

L’indice d’inflammabilité est toujours extrême au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme dans plusieurs autres régions du Québec.