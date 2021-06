Zone verte: trois écoles fermées en raison d’éclosions de COVID

Si la Gaspésie est récemment passée en zone verte, la région de la Haute-Gaspésie reste toutefois surveillée en raison de nouvelles éclosions de COVID-19, qui ont entraîné la fermeture de trois écoles de Sainte-Anne-des-Monts.

La santé publique continue de suivre la situation de près en Haute-Gaspésie, la région comptant 28 cas actifs en date de lundi, dont 13 nouveaux cas qui ont été rapportés depuis samedi.

Un appel au dépistage a d’ailleurs été lancé pour les personnes qui ont fréquenté le centre de formation de la Haute-Gaspésie, l’école Gabriel -Le Courtois, l’école de l’Anse et le 230 route du Parc, à l’exception du CPE.

Le directeur de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger, croit que plusieurs résidents de la Haute-Gaspésie ont tardé à se faire dépister, ce qui a compliqué le traçage des cas.

«On n’arrivait plus à trouver vraiment la trajectoire du virus, donc on considérait que c’était plus prudent de cesser d’utiliser ces installations et de faire tester tout le monde», a expliqué le Dr Yv Bonnier-Viger.

Un deuxième site de dépistage a ainsi été installé par les autorités de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Et l’appel au dépistage semble avoir été entendu, puisque plus de 450 personnes ont passé un test de dépistage au cours de la fin de semaine en Haute-Gaspésie.

La zone verte de la Gaspésie n’est toutefois pas menacée par cette éclosion, puisque la santé publique croit être en mesure de la circonscrire rapidement.

«On est toujours en situation verte et nos commerces sont encore ouverts, je pense que c’est important de prendre nos responsabilités et de passer au travers rapidement», a souligné le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes.

La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a enregistré trois nouveaux cas de coronavirus lundi, dont deux en Haute-Gaspésie.