Arrêtés pour avoir tenté une livraison par drone en prison

Un couple de Montréal a été arrêté vendredi dernier pour avoir tenté de livrer par drone de la drogue, du tabac et des cellulaires dans le pénitencier de Collins Bay, en Ontario.

Maude Vanden Abeele, 21 ans, et son partenaire Francis Larivière-Isabelle, 38 ans, se sont fait pincer par la police de Kingston après avoir joué durant plus de sept heures au jeu du chat et de la souris avec les autorités.

Les deux Montréalais sont accusés, notamment, d’agression armée, de possession d’une arme dangereuse pour la paix publique et de méfait pour avoir tenté de livrer un colis de contrebande dans un établissement fédéral.

Le couple est désormais « en détention provisoire » en attendant de comparaître devant un tribunal, a indiqué mardi la police de Kingston par communiqué.

Photo courtoisie, Police de Kingston

Police de Kingston / Ontario

Couple en fuite

C’est d’abord la Police provinciale de l’Ontario (OPP) qui a observé une « activité suspecte » avec un drone dans le secteur de l’établissement de Collins Bay, vers 13 h, vendredi.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenté d’arrêter les deux tourtereaux, mais ils « ont fui le secteur dans un véhicule ».

Le drone du couple a été aperçu une seconde fois près du pénitencier durant la même journée.

« L’homme et la femme ont encore fui l’endroit dans le même véhicule que celui qui avait été vu plus tôt près de l’institution », précisent les policiers.

Photo courtoisie, Police de Kingston

Puis, vers 20 h 30, la police de Kingston leur a finalement mis la main au collet.

Une enquête des autorités a aussi permis aux policiers de saisir deux drones d’une valeur totale de 16 000 $ dans une voiture et à une adresse des deux Québécois.

Ils ont aussi mis la main sur 23 000 $ de produits de contrebande destinés à être livrés à l’intérieur des murs de l’établissement de Collins Bay, en Ontario.