Les développements sur le coronavirus du 15 juin

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 22H50

PLANÉTAIRE

Cas: 176 568 410

Mort: 3 819 109

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 485 557

Morts: 600 265

CANADA

Ontario: 540 426 cas (8974 décès)

Québec: 373 217 cas (11 177 décès)

Alberta: 230 705 cas (2274 décès)

Colombie-Britannique: 146 4561 cas (1734 décès)

Manitoba: 54 596 cas (1104 décès)

Saskatchewan: 48 043 cas (560 décès)

Nouvelle-Écosse: 5751 cas (90 décès)

Nouveau-Brunswick: 2302 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1381 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 104 cas (2 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 404 093 cas (25 973 décès)

21h14 | 3500 spectateurs aux Grandes Fêtes Telus

Les pressions exercées par le Canadien de Montréal auprès du gouvernement pour augmenter le nombre de spectateurs à ses matchs au Centre Bell ont fait des heureux jusque dans le Bas-Saint-Laurent.

20h45 | COVID-19: le déconfinement se poursuit au pays

Le déconfinement général a fait quelques pas de plus au Canada, mardi, à la faveur de bilans qui continuent, somme toute, à s’améliorer d’un océan à l’autre.

18h40 | COVID-19: La «bulle de l'Atlantique» commence à s'ouvrir aux Québécois

Avec 75 % de sa population de 12 ans et plus ayant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, le Nouveau-Brunswick entame mardi la première phase de son plan de déconfinement.

18h00 | La santé publique permet 1000 spectateurs de plus au Centre Bell

Le Canadien de Montréal pourra accueillir 1000 partisans de plus au Centre Bell en vertu d’une décision favorable de la santé publique rendue mardi après-midi.

17h19 | Le coronavirus était présent aux États-Unis dès décembre 2019

Le coronavirus responsable de la COVID-19 était présent aux États-Unis depuis au moins décembre 2019, soit des semaines avant le premier cas confirmé en janvier 2020, selon une nouvelle étude publiée mardi.

17h01 | Le Saguenay Lac-Saint-Jean fera son entrée en zone verte lundi

La diminution marquée du nombre de cas de COVID-19 a convaincu la direction régionale de la santé publique de faire basculer le Saguenay-Lac-Saint-Jean en zone verte, lundi.

16h52 | COVID-19: l'Afrique du Sud renforce les mesures contre une 3e vague

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a renforcé mardi soir les mesures de lutte contre le coronavirus, prolongeant le couvre-feu d'une heure et imposant un contrôle plus strict de la vente d'alcool, face à une troisième vague de la pandémie de COVID-19.

13h01 | Au moins 1522 épisodes de réinfections présumées recensées au Québec

Depuis le début de la pandémie, à peine 1522 épisodes de réinfections présumées ont été recensés au Québec, dont 300 après la vaccination, a confirmé l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

12h49 | Les États-Unis dépassent les 600 000 morts de la COVID-19, selon un décompte de l'université Johns Hopkins

Plus de 600 000 personnes sont décédées de la COVID-19 aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon les chiffres mardi de l'université Johns Hopkins, un sombre cap venant rappeler que des centaines d'Américains meurent toujours chaque jour du coronavirus, malgré la campagne de vaccination.

11h53 | Quatre régions passent au palier vert dès lundi

Les régions du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et du Centre-du-Québec passeront en zone verte dès le 21 juin, a annoncé le ministère de la Santé et des Services sociaux mardi.

11h35 | Deuxième dose disponible pour Moderna et AstraZeneca

Les Québécois vaccinés avec les produits Moderna ou AstraZeneca peuvent commencer à prendre rendez-vous pour leur deuxième dose, en fonction de leur catégorie d’âge.

11h30 | Revers pour AstraZeneca dans le développement d'un traitement contre la COVID

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé mardi avoir subi un revers dans le développement d'un traitement contre le coronavirus, dont l'efficacité sur les personnes exposées au virus n'a pas été prouvée.

11h00 | Le Québec rapporte 105 nouveaux cas

Le Québec rapporte 105 cas de COVID-19 et 6 décès, portant le total à 373 217 personnes infectées et 11 177 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 123 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 15 JUIN 2021

- 373 217 personnes infectées (+105)

- 11 177 décès (+6)*

- 214 personnes hospitalisées (-1)

- 54 personnes aux soins intensifs (-4)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 15 968 pour un total de 9 858 869

- 91 732 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 868 473 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 14 637 doses au total qui ont été administrées

*Un total de 11 177 est annoncé en raison du retrait de 2 décès non attribuables à la COVID-19.

10h13 | Le Marathon de Montréal 2021 est annulé

L'organisation du Marathon de Montréal a annoncé mardi l'annulation de l'événement de cette année, qui devait avoir lieu du 24 au 26 septembre.

10h08 | Le masque n’est plus obligatoire dans les garderies

Le masque n’est plus obligatoire dans les garderies du Québec, en raison du passage en zone jaune dans la majorité des régions.

10h00 | Craintes autour du variant Delta: entrevue avec Benoit Barbeau

9h22 | Préposé à l’entretien: un rôle plus nécessaire que jamais

Il est 22h30. Vous percevez une lumière dans le supermarché du quartier ou dans un édifice administratif ou commercial aux multiples fonctions. Mais qui travaillent encore à cette heure tardive vous dites-vous?

8h03 | Méga-remise de diplômes à Wuhan, un an après la quarantaine

Plus de 11 000 étudiants chinois portant chacun une toge et une toque carrée ont participé à une cérémonie géante de remise de diplômes à Wuhan, plus d’un an après la levée des restrictions anti-COVID-19 dans cette ville à l’épicentre de l’épidémie.

7h59 | Reprise des croisières internationales en Espagne après la levée de l'interdiction

Un bateau de croisière internationale transportant des touristes allemands est arrivé à Malaga dans le sud de l'Espagne mardi matin, le premier du genre depuis la levée de l'interdiction décrétée durant la pandémie, ont annoncé les autorités.

5h31 | Québec pratiquement prête pour la zone verte

Il n’est pas impossible que la Capitale-Nationale passe en zone verte plus tôt que prévu en raison de la situation épidémiologique encourageante et de la forte couverture vaccinale de la région, estiment des experts.

5h07 | Une avocate antivaccin sème l’émoi

Une avocate qui se vante sur les réseaux sociaux d’être antivaccin fait sourciller ses collègues, au point où Le Journal a appris que plusieurs d’entre eux ont déposé une plainte contre elle au Barreau du Québec.

5h04 | 530$ par signalement sur l’application Alerte COVID

Lancée à grand bruit par les gouvernements Trudeau et Legault, l’application Alerte COVID a coûté cher et a donné peu de résultats.

4h00 | Les étudiants désertent les classes des cégeps

Avec la pandémie, le nombre d’étudiants de niveau collégial qui ont abandonné leurs cours en se prévalant des assouplissements du gouvernement a explosé, compliquant ainsi la tâche des cégeps en vue de la rentrée d’automne.

