La FIQ et Québec s'entendent

Le gouvernement du Québec et la Fédération Interprofessionnelle de la santé (FIQ) concluent une entente de principe globale qui touche près de 76 000 professionnels.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel en a fait l'annonce mardi via ses réseaux sociaux.

Avec le ministre @cdube_sante, nous nous réjouissons de la conclusion d’une entente de principe globale avec la @FIQSante qui touche près de 76 000 professionnel.le.s en soins. Regardons vers l’avant et travaillons ens à la modernisation de notre réseau, au bénéfice de la pop. — Sonia LeBel (@slebel19) June 16, 2021

L’entente inclut non seulement les conditions de travail, comme la création de postes et les heures supplémentaires, mais aussi les salaires et les disparités régionales.

Maintenant entérinée, l’entente sera soumise aux membres la semaine prochaine.

Les déléguées de la FIQ et de la FIQP viennent d'entériner une entente de principe globale avec le gouvernement. Maintenant, les déléguées sont prêtes à aller de l'avant afin de la présenter aux membres! #Négo2021 #polqc #syndqc — FIQ Santé (@FIQSante) June 16, 2021

Le 26 mai dernier la FIQ et son penchant privé, la FIQP ont adopté mardi en conseil national une recommandation pour des assemblées sur l’obtention d’un mandat de grève générale.

À ce moment-là, la Fédération exigeait une augmentation de 12,4 % étalée sur trois ans, dont 7,4 en rattrapage salarial.