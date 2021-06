Instacart débarque à Montréal

Le Québec peut désormais bénéficier du service de livraison d’épicerie Instacart.

• À lire aussi: Ivanhoé Cambridge prête 780 M$ pour un projet à Toronto

L’entreprise américaine, désormais présentes dans les 10 provinces canadiennes, a lancé mardi ses activités dans la région métropolitaine. Elle livre à présent à ses clients montréalais des produits d'épicerie et des marchandises provenant de 25 succursales de Costco, des Aliments M&M et de Walmart le jour même.

Instacart a par ailleurs traduit sa plateforme de l’anglais au français pour l’occasion et prévoit étendre ses activités à Québec, Sherbrooke et Gatineau au cours des prochains mois. L’entreprise compte également introduire plus de détaillants, dont Pharmaprix et Sephora.

«Au cours de la dernière année, Instacart a servi de bouée de sauvetage à des millions de Canadiens, livrant des produits d'épicerie et des produits essentiels dans de plus de 1800 magasins représentant plus de 35 détaillants à l'échelle du pays», a déclaré Chris Rogers, vice-président des ventes au détail d’Instacart.