EN IMAGES | Trafic de stupéfiants : vaste opération policière sur la Rive-Sud

Une série de perquisitions se déroule sur la Rive-Sud de Montréal depuis tôt mardi matin dans le cadre d’une enquête sur un réseau de trafic de stupéfiants du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

«Le SPAL est à pied d’œuvre ce matin pour mener 11 perquisitions dans différentes maisons et commerces ainsi que neuf véhicules. On a plus de 120 policiers, ainsi que le groupe d’intervention qui sont sur le terrain aujourd’hui», a indiqué Éric Courcy, porte-parole du SPAL.

Les perquisitions ont lieu dans plusieurs villes, notamment à Longueuil, Saint-Hubert, Boucherville, LeMoyne, Varennes et Verchères.

Cette vaste opération survient après une enquête qui a commencé au début du mois de mars et qui a été déclenchée après une information du public, a indiqué M. Courcy.

Le réseau visé oeuvrait principalement sur la Rive-Sud de Montréal et effectuait principalement le trafic de cocaïne et de crack.

Selon le porte-parole du SPAL, aucune arrestation n’est prévue aujourd’hui.

Des arrestations seraient cependant possibles après l’analyse des éléments recueillis lors de ces perquisitions.

- d'après les informations de Marie-Anne Lapierre