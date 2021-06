Vague de départs parmi les délégués du Québec à l'étranger

Trois délégués généraux du Québec à l’étranger quittent leur poste deux ans après leur entrée en fonction, a appris Le Journal.

« Deux ans, ce n’est pas long pour se faire un réseau, pour se faire connaître et pour connaître l’endroit où on est. [..] Mon sentiment, c’est qu’au bout de deux ans, on est à peine installé », commente Stéphane Roussel, professeur à l’École nationale d’administration publique et directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec.

Photo courtoisie

Les trois délégués sur leur départ sont Catherine Loubier, en poste à New York depuis février 2019, Pierre-Luc Desgagné, en poste à Bruxelles depuis juin 2019 et Pierre Gabriel Côté, en poste à Londres depuis juillet 2019. Ils gagnaient entre 164 000 $ et 197 000 $ par année.

Capture d'écran, Twitter

Le directeur des représentations du Québec en Chine, l’ancien journaliste Jean-François Lépine, quittera, lui, son poste à la fin du mois après un mandat de plus de cinq ans.

Ancien vice-président d’Hydro-Québec, M. Desgagné deviendra, en juillet, directeur général de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

Photo courtoisie

« C’est ma décision, pour des raisons familiales. La pandémie a fait en sorte que mes enfants n’ont pas pu me rejoindre. Je souhaite retrouver les miens. Mais ce furent deux années bien remplies », a expliqué Pierre-Luc Desgagné au Journal.

Avant d’être nommée à New York, Mme Loubier avait travaillé dans les cabinets des premiers ministres François Legault et Stephen Harper.

Photo d'archives, Simon Clark

De son côté, Pierre Gabriel Côté a été nommé à Londres lorsque le gouvernement Legault a décidé de lui retirer la direction d’Investissement Québec au profit de Guy LeBlanc, un proche de l’ancien ministre Pierre Fitzgibbon.

Mme Loubier et M. Côté n’ont pas répondu au Journal.

Souvent un prix de consolation

Une nomination diplomatique, « c’est parfois une porte de sortie élégante et c’est peut-être pour ça que certains ne restent pas en poste si longtemps que ça, avance M. Roussel. Ce n’est pas nécessairement leur objectif à eux. C’est quelque chose qu’on leur offre comme prix de consolation ».

Malgré tout, le spécialiste croit que le Québec gagne à avoir son propre réseau diplomatique.

« On a besoin d’avoir une forme d’appui à l’étranger, à la fois pour les exportations, mais aussi pour attirer des investissements », estime-t-il.

Le Québec compte 33 représentations dans 18 pays. Ces bureaux coûtent plus de 50 millions $ par année.