Après les millions, des voyages pour mousser la vaccination en Alberta

Après avoir annoncé trois prix de 1 million $ pour les Albertains qui se feraient vacciner avant que le cap des 70 % d’adultes inoculés soit atteint, l’Alberta a récidivé, mercredi, en annonçant le tirage de voyages.

Au total, une quarantaine de prix offerts avec WestJet et Air Canada seront tirés en août parmi les gens qui auront reçu leur seconde dose de vaccin.

Les deux grands prix, un pour chaque transporteur, consistent en une semaine de voyage pour deux dans un tout inclus de Cancún, au Mexique.

Deux paires de billets seront aussi tirées pour un aller-retour en classe affaires n’importe où sur les réseaux de WestJet et d’Air Canada.

Des billets pour des voyages au Canada et des prix en points de fidélité – Aeroplan ou dollars WestJet – sont aussi prévus.

«Le gouvernement de l’Alberta fait tout pour encourager les Albertains à se faire vacciner afin qu’on puisse mettre cette pandémie derrière nous», a commenté le premier ministre Jason Kenney par communiqué.

Les dirigeants de WestJet et d’Air Canada, pour leur part, ont fait valoir que leur participation à ce tirage est symbolique après plus d’un an de pandémie qui a mis à mal le transport aérien.

En date du 15 juin, 69,7 % des 12 ans et plus avaient été vaccinés en Alberta et 23,1 % des 12 ans et plus avaient reçu leurs deux doses, pour un peu plus de 3,5 millions de vaccins administrés à ce jour.