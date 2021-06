COVID-19: les hospitalisations sous la barre des 200 au Québec

Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont passées sous la barre des 200, mercredi, alors que le déconfinement du Québec s’accélère.

On dénombre 192 patients à l’hôpital, soit 17 de moins que la veille, et la diminution touche aussi les soins intensifs (45, -5).

Cette embellie en centre hospitalier s’inscrit alors que le nombre de nouveaux cas a augmenté, passant en 24 heures de 105 à 153. Tout de même, le taux de positivité demeure bas à 0,6 %. À ce jour, 373 370 Québécois ont contracté le virus et 11 177 personnes sont mortes.

Ce sont 6 971 193 doses qui ont été administrées à des Québécois, dont 78 % des 12 ans et plus qui ont reçu une première dose et 15 % de la population qui a reçu deux doses. L’effort entourant les plus jeunes demeure toutefois un enjeu.

«72 % des 12-17 ans ont reçu une 1re dose ou pris [rendez-vous]. Cependant, il manque encore [165 000] 18-39 pour atteindre 75 %. Si vous connaissez [quelqu’un] qui n’est pas vacciné, on a tous un devoir de les encourager à se faire vacciner», a lancé sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Il a joint des chiffres qui montrent par ailleurs que la couverture vaccinale projetée, incluant les rendez-vous, traine de la patte chez les 35-39 ans (73 %), chez les 30-34 ans (68 %), chez les 25-29 ans (65 %) et chez les 18-24 ans (66 %).

En Ontario, on a rapporté mercredi 384 cas et 12 morts supplémentaires, portant le bilan cumulatif de la province à 540 810 cas et à 8986 morts.

Au Manitoba, sept décès sont venus alourdir le tableau de cette province de l’ouest, où les cas ont recommencé à descendre après des totaux inquiétants ces dernières semaines. On y a recensé 144 nouveaux cas mercredi, dont 80 dans la capitale Winnipeg, qui demeure l’un des principaux foyers de contamination au pays.

La Saskatchewan (82 cas, 2 décès, l’Alberta (153 cas, 4 décès) et la Colombie-Britannique (113 cas, 4 décès), pour leur part, ont tous affiché des bilans à la hausse par rapport à la veille, particulièrement en Saskatchewan.

La situation au Canada

Ontario: 540 810 cas (8986 décès)

Québec: 373 370 cas (11 177 décès)

Alberta: 230 858 cas (2278 décès)

Colombie-Britannique: 146 674 cas (1738 décès)

Manitoba: 54 739 cas (1111 décès)

Saskatchewan: 48 125 cas (562 décès)

Nouvelle-Écosse: 5759 cas (90 décès)

Nouveau-Brunswick: 2305 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1382 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 120 cas (3 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 405 146 cas (26 001 décès)