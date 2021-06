Le don fait par l’ex-députée caquiste Claire Samson au Parti conservateur du Québec, alors qu’elle a admis n’avoir jamais fait de don à son propre parti, n’a pas laissé les jouteurs indifférents, mercredi.

«C’est une chose de se tromper, peut-être. Mais c’est volontaire et elle confirme qu’elle appuie des causes comme si le Parti conservateur d’Éric Duhaime était une cause. (...) Il faut manquer, à mon avis, de jugement politique», lance Caroline St-Hilaire.

«Je suis désolé, ce que je vois, ce que j’entends ne tient pas tellement la route. (...) Le fait de ne pas contribuer à son propre parti, il y a vraiment un problème. Ensuite ses espèces de contradictions font en sorte qu’elle perd de la crédibilité», ajoute Amir Khadir.

«Ça donne une légitimité médiatique, politique et parlementaire. Ce n’est pas un détail. Tout ça, c’est un vrai gain si elle se rallie. Pour Duhaime, pour le Parti conservateur, c’est une possibilité d’exister autrement que dans les marges», note Mathieu Bock-Côté.

