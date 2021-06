Les développements sur le coronavirus du 16 juin

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h10

PLANÉTAIRE

Cas: 176 960 993

Mort: 3 830 346

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 498 145

Morts: 600 648

CANADA

Ontario: 540 810 cas (8986 décès)

Québec: 373 370 cas (11 177 décès)

Alberta: 230 858 cas (2278 décès)

Colombie-Britannique: 146 674 cas (1738 décès)

Manitoba: 54 739 cas (1111 décès)

Saskatchewan: 48 125 cas (562 décès)

Nouvelle-Écosse: 5759 cas (90 décès)

Nouveau-Brunswick: 2305 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1382 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Yukon: 120 cas (3 décès)

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 405 146 cas (26 001 décès)

22h57 | Après les millions, des voyages pour mousser la vaccination en Alberta

Après avoir annoncé trois prix de 1 million $ pour les Albertains qui se feraient vacciner avant que le cap des 70 % d’adultes inoculés soit atteint, l’Alberta a récidivé, mercredi, en annonçant le tirage de voyages.

21h46 | Un médicament contre l'arthrite prometteur contre les formes sévères de la COVID

Un médicament contre l'arthrite, le tofacitinib, a démontré des effets positifs pour soigner des patients hospitalisés en raison de la COVID lors d'un essai clinique dont les résultats ont été publiés mercredi dans le New England Journal of Medicine.

20h58 | Enquête épidémiologique: un restaurant montré du doigt à Pierreville

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec maintient son appel aux clients qui ont fréquenté le restaurant L'Amuse-gueule de Pierreville, entre le 2 et le 7 juin, à aller subir un test préventif de dépistage à la COVID-19 puisque des personnes infectées auraient fréquenté le lieu.

20h34 | Santé mentale: de plus en plus de travail pour la SQ en Mauricie

La santé mentale des Québécois en a pris un coup depuis le début de la pandémie, ce qui se traduit par un surcroit de travail pour la Sûreté du Québec (SQ) en Mauricie.

20h21 | Le Québec recevra 600 000 doses de moins du vaccin Pfizer

AFP

Le Québec recevra au moins 300 000 doses de vaccin de Pfizer de moins pour la semaine du 5 juillet, et environ l'équivalent pour la semaine du 12 juillet.

20h13 | Une école secondaire mise sur les cours en plein air

Les cours peuvent désormais se donner à l’extérieur à l’École secondaire Les Seigneurie à Saint-Pierre-les-Becquets, dans le Centre-du-Québec. Nommée «la terrasse» par les étudiants, la classe en plein air servira également de lieu de rassemblement durable.

20h06 | Des entrevues au volant pour Cascades

Confronté à la pénurie de main-d’œuvre, le géant Cascades cherche maintenant à embaucher en faisant passer des entrevues au volant, après un an d’événements virtuels et d’entrevue d’embauche par Internet

19h56 | Des incitatifs pour convaincre la vaccination chez les jeunes adultes

Est-ce que le Québec devrait faire comme certains pays et donner des incitatifs pour convaincre la vaccination chez les jeunes adultes? Cette tranche d’âge est celle qui est le moins vaccinée jusqu’à maintenant et aura un rôle crucial dans la relance économique de la province. Mercedi soir, le ministre Christian Dubé a mentionné donné des hot-dogs gratuits à ceux qui se font vacciner près du Centre Bell, en plus d’avoir la chance de gagner un chandail de hockey de Cole Caufield.

18h33 | AstraZeneca: le choix d’un autre vaccin en seconde dose encouragé

Photo AFP

Alors que Christian Dubé et Horacio Arruda prônaient le libre choix mardi, Québec recommande maintenant à ceux qui ont reçu le vaccin d’AstraZeneca d’opter en seconde dose pour un vaccin à ARN messager comme Pfizer ou Moderna.

17h35 | Québec prolonge le gré à gré en santé

SÉBASTIEN ST-JEAN/24H MONTREAL/AGENCE QMI

Même si l’état d’urgence sanitaire sera probablement levé l’automne prochain, Québec prolonge l’autorisation donnée au réseau de la santé de conclure des contrats de gré à gré pour l’approvisionnement d’équipements médicaux jusqu’en mars 2022.

17h19 | Une employée d’épicerie tuée après une dispute sur le port du masque

Une employée d’une épicerie du comté de Dekalb en Géorgie a été tuée en début de semaine après une dispute avec un client sur le port du masque.

16h50 | Une clinique de vaccination sans rendez-vous pour les partisans du CH

Les partisans du Canadien de Montréal ont pu se faire vacciner avant le match de mercredi soir contre les Golden Knights.

16h45 | Réouverture de la frontière du Nouveau-Brunswick

La frontière du Nouveau-Brunswick s’ouvre dès minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux résidents canadiens qui ont reçu une première dose de vaccin. Les Québécois qui souhaitent se rendre aux Îles-de-la-Madeleine pour prendre le traversier pourront s’arrêter dormir dans la province voisine.

15h25 | L’Ontario dépasse les 200 000 doses en 24 heures

L’Ontario a établi un record de vaccination en administrant plus de 200 000 doses de vaccins en 24 heures pour la première fois mardi.

La nouvelle a été annoncée par le premier ministre Doug Ford, mercredi, qui s’en est réjoui sur son compte Twitter.

«Nous accélérons l’administration des secondes doses pour offrir un maximum de protection contre les variants. Chaque dose nous rapproche d’un pas de toutes ces choses qui nous ont manquées», s’est-il exclamé.

14h58 | L'embellie se poursuit dans les hôpitaux du pays

Photo d'archives, AGENCE QMI

Les hospitalisations liées à la COVID-19 sont passées sous la barre des 200, mercredi, alors que le déconfinement du Québec s’accélère.

14h21 | Une substance pour capter les gouttelettes en suspension dans l'air est en développement

Des scientifiques américains développent un revêtement mural collant qui réutilise des ingrédients employés dans la fabrication d'après-shampoings pour capturer les gouttelettes en suspension dans l'air, et espèrent qu'il pourra aider à lutter contre le COVID-19 ou d'autres maladies se transmettant par voie aérienne, ont-ils annoncé mercredi.

13h27 | Boris Johnson a qualifié son ministre de la Santé de «pu**** de nul», selon son ex-conseiller

Le premier ministre britannique Boris Johnson a subi mercredi une nouvelle charge de son ex-conseiller Dominic Cummings, qui a affirmé, capture d'écran à l'appui, que le dirigeant avait qualifié son ministre de la Santé de «putain de nul» dans sa gestion de la pandémie.

Désormais en guerre contre son ancien patron, l'influent cerveau de la campagne en faveur du Brexit en 2016 avait violemment attaqué fin mai, lors d'une audition parlementaire marathon, la gestion de la crise de la COVID-19 par le gouvernement.

13h01 | Grande-Bretagne: le vaccin obligatoire pour le personnel des maisons de retraite

AFP

Après une vaste consultation publique, le gouvernement britannique a annoncé mercredi rendre obligatoire la vaccination complète contre le coronavirus pour toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite anglaises, y compris le personnel non médical.

«Les vaccins sauvent des vies et, bien que la majorité du personnel et des résidents de maisons de retraite soient désormais vaccinés, nous devons faire tout notre possible pour continuer à réduire le risque», a affirmé dans un communiqué le ministre de la Santé Matt Hancock.

12h54 | Après l'Europe, Trudeau en quarantaine pour deux semaines

Photo AFP

De retour au Canada après un séjour en terres européennes pour les sommets du G7 et de l’OTAN, le premier ministre Justin Trudeau devra s’isoler pour encore 13 jours et ne pourra sortir de sa maison d’Ottawa qu’à la toute fin du mois de juin.

M. Trudeau a posé pied en sol canadien mardi soir et s’est rendu dans un hôtel trois étoiles de la capitale. Il en est ressorti mercredi matin pour se rendre à son domicile, après avoir reçu un résultat négatif à un test de dépistage effectué à son arrivée à l’aéroport, environ 12 heures avant.

12h34 | Royal Carribean retarde une croisière après la découverte de huit cas de COVID

AFP

Le croisiériste Royal Carribean International a dû retarder de près d'un mois le voyage inaugural de son nouveau paquebot après la découverte de huit cas de COVID-19 parmi l'équipage.

Baptisé «Odyssey of the Seas», le navire devait embarquer ses premiers passagers en Floride le 3 juillet. Sauf nouveau report, ce sera le 31 juillet, a annoncé le patron de la compagnie sur Facebook.

«Pendant un test de routine, huit membres d'équipages ont reçu des résultats positifs à la COVID-19», a détaillé Michael Bayley.

11h16 | Le portail de téléchargement de la preuve vaccinale éprouve des difficultés

Le portail pour télécharger sa preuve de vaccination électronique éprouve actuellement des difficultés affirme le ministère de la Santé

Le portail libre-service, qui permet de télécharger la preuve de vaccination électronique, éprouve actuellement des difficultés. Nos équipes sont à pied d’œuvre pour régler la situation. Le tout sera rétabli dès que possible. — Santé Québec (@sante_qc) June 16, 2021

11h | Bilan du jour: 153 nouveaux cas au Québec

Le Québec rapporte 153 cas de COVID et 1 décès, portant le total à 373 370 personnes infectées et 11 177 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 105 infections et six décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 JUIN 2021

- 373 370 personnes infectées (+153)

- 11 177 décès (+1)*

- 192 personnes hospitalisées (-17)

- 45 personnes aux soins intensifs (-5)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 849 pour un total de 9 883 718

- 87 000 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 6 955 473 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 15 720 doses au total qui ont été administrées

*Un total de de 11 177 est annoncé en raison du retrait de 1 décès non attribuable à la COVID-19.

10h05 | France: levées du port du masque à l’extérieur jeudi et le couvre-feu dimanche

La vie va redevenir presque normale avec la fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur dès jeudi et la levée du couvre-feu à partir de dimanche, grâce à une amélioration plus rapide que prévu de la situation sanitaire.

À partir du 20 juin à 06h, les Français vont ainsi pouvoir sortir sans restriction pour la première fois depuis l'instauration il y a huit mois des premiers couvre-feux pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19.

9h24 | France: le port du masque à l'extérieur et le couvre-feu, c'est bientôt fini

Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire dès jeudi 17 juin en France, sauf certaines exceptions, et le couvre-feu sera levé dès dimanche, a annoncé le premier ministre Jean Cas

AFP

tex mercredi, au vu de la baisse des contaminations.

8h39 | COVID-19: Moscou décrète la vaccination obligatoire face à une situation «dramatique»

Confrontées à une situation « dramatique », Moscou et toute sa région ont rendu mardi la vaccination contre la COVID-19 obligatoire dans le secteur des services, une première en Russie face à une campagne d’immunisation qui patine et en l’absence de tout confinement.

AFP

8h32 | Le portail pour télécharger sa preuve vaccinale est maintenant en ligne

C'est ce qu'a annoncé le ministre Dubé mercredi matin. Pour la télécharger, rendez-vous au https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale

Le portail pour télécharger sa preuve de vaccination électronique est maintenant en ligne.



Si vous n’avez pas reçu votre code QR par courriel, voici le lien pour aller le chercher 👇https://t.co/RXWgAab9g2 — Christian Dubé (@cdube_sante) June 16, 2021

7h50 | Le ministre de la Santé interpelle les 18-39 ans

72% des 12-17 ans ont reçu une 1ère dose ou pris rdv.

Cependant, il manque encore 165K 18-39 pour atteindre 75%. Si vous connaissez qqun qui n’est pas vacciné, on a tous un devoir de les encourager à se faire vacciner.



C’est un effort individuel pour un résultat collectif. pic.twitter.com/R8FuPCMz9h — Christian Dubé (@cdube_sante) June 16, 2021

6h32 | COVID-19: les anticorps de synthèse peuvent aussi être utiles à l'hôpital

Les anticorps de synthèse de Regeneron, jusque-là utilisés au stade précoce de la COVID-19, peuvent aussi avoir un intérêt pour un certain type de patients hospitalisés dans un état grave, selon le vaste essai clinique britannique Recovery

6h13 | Espagne: le premier ministre promet un abandon prochain du masque dans la rue

5h58 | COVID: Moscou décrète des vaccinations obligatoires face à une situation «dramatique»

5h02 | Des cadeaux pour se faire vacciner

Devrait-on offrir des cadeaux aux jeunes Québécois pour inciter davantage d’entre eux à se faire vacciner contre la COVID-19?

Photo Fotolia

4h59 | UE: feu vert des 27 au retour des touristes américains, même non vaccinés

4h00 | Le Taj Mahal rouvre aux visiteurs en Inde, où les cas de COVID-19 diminuent