Assaut du Capitole : un ex-policier filmé en train de s’en prendre aux forces de l’ordre

La justice américaine a dévoilé jeudi de nouvelles images de l’assaut du Capitole survenu le 6 janvier dernier.

Dans la vidéo filmée par une caméra corporelle, on y voit un policier à la retraite s’en prendre physiquement à des membres des forces de l’ordre.

Cet homme, Thomas Webster, fait aujourd’hui face à la justice en raison de son implication dans l’assaut du 6 janvier. Il est notamment accusé d’agression envers un policier.

Par le passé, Thomas Webster a été dans les marines et a travaillé au sein de la police de New York.

Et dans la vidéo dévoilée, on peut l’entendre proférer des grossièretés, brandir un mât de drapeau et tenter de frapper des policiers.

Un agent de la paix finit par lui retirer le mât des mains de Thomas Webster, mais ce dernier plaque ensuite le policier au sol.