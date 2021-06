AstraZeneca: le Dr Arruda répond aux interrogations sur la 2e dose

Québec fait marche arrière et ne recommande plus nécessairement à ceux qui ont reçu une première dose d'Astrazeneca de prendre un vaccin à ARN comme Pfizer ou Moderna pour la 2e dose.

On préfère les laisser opter pour le vaccin de leur choix.

Pendant ce temps au fédéral, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) suggère plutôt de miser sur un vaccin à ARN messager, même pour la première dose.

Pour permettre aux lecteurs de s'y retrouver, l’Agence QMI a fait le point avec le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Quel vaccin devrais-je choisir pour ma 2e dose si j’ai eu celui d’AstraZeneca pour la 1ere?

«La chose la plus importante c’est d’avoir deux doses de vaccin (dans un délai) entre huit et douze semaines. Tous les vaccins qu’on offre au Québec sont des vaccins qui sont sécuritaires et qui ont des taux d’efficacité comparables. Quelqu’un qui a eu AstraZeneca la première fois peut décider, pour des raisons qui lui appartiennent, d’avoir une autre fois l’AstraZeneca. Ça va donner une très bonne protection.»

Quel vaccin va le mieux me protéger?

«Sur la base des études d’efficacité vaccinale, la protection de deux AstraZeneca versus AstraZeneca avec un vaccin ARN, elle est presque similaire. C’est juste qu’on a remarqué que si on changeait d’AstraZeneca pour Pfizer, il y avait une augmentation du nombre d’anticorps produits, mais on ne sait pas à quel point ça se répercute.»

Note de la rédaction: selon le CCNI, une 2e dose à ARN offre une protection supérieure, notamment face aux variants)

Quel vaccin risque de provoquer le plus d’effets secondaires?

«Ce n’est pas complètement tranché au couteau, mais on pense que si vous passez d’un AstraZeneca à un autre vaccin, vous pourriez avoir plus d’effets secondaires [et] si vous recevez les deux doses très proche, ça peut être encore plus important, mais si vous attendez de huit à douze semaines plus tard, ça va l’être moins. Mais les études sont encore en cours et on n’a pas toutes les données.»

Lequel choisir afin d’avoir mon 2e rendez-vous le plus rapidement?

«Ça va dépendre des régions, ça va dépendre du moment. Tout ça dépend de la disponibilité des vaccins. Vous devriez essayer d’obtenir un 2e rendez-vous, et sous peu les gens vont savoir quels vaccins sont disponibles. Mais de toute façon, dans tous les sites de vaccination, on va avoir à la fois du AstraZeneca, du Moderna ou du Pfizer, pour la deuxième dose.»

Garantissez-vous à tous ceux qui ont eu AstraZeneca en 1ere dose qu’ils pourront l’avoir pour la 2e?

«Oui, il ne devrait pas y avoir de problème. La question est de savoir s’ils pourront l’avoir à 8, 9, 10 ou 11 semaines [d’intervalle]. Mais actuellement, on va avoir de l’AstraZeneca pour être capable de l’offrir aux gens qui veulent avoir de l’AstraZeneca.»

*Les propos du Dr Horacio Arruda ont été édités en partie pour en faciliter la lecture.

Difficultés sur Clic santé

Plusieurs Québécois éprouvent des problèmes sur le site Clic santé au moment de devancer leur 2e dose de vaccin. Principale raison: l’approvisionnement en vaccin. Comme le site ne propose que des plages au même endroit où l’on a reçu sa première dose, certains lieux n’ont pas encore reçu la confirmation de leurs nouvelles livraisons de vaccin, d’où l’absence de plages horaires disponibles.

En conférence de presse, jeudi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit s’attendre à ce que cet enjeu soit réglé d’ici quelques jours.