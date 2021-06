COVID-19: record de vaccination en Ontario

L’Ontario a annoncé jeudi avoir vacciné 210 000 personnes au cours des 24 dernières heures, un record depuis le début de la pandémie.

Cette nouvelle marque porte le total provincial à 11 943 025 doses administrées.

Les nouvelles sont bonnes sur toute la ligne, alors que la province la plus peuplée au pays a dénombré 370 nouveaux cas, portant la séquence de jours avec moins de 600 nouvelles infections à 11.

Avec 30 454 personnes testées, le taux de positivité de 1,3 représente le plus faible depuis le 2 octobre. Sept nouveaux décès ont toutefois été rapportés.

La chute des hospitalisations se poursuit au Québec

Au Québec, les hospitalisations liées à la COVID-19 ont continué leur chute, jeudi, avec 14 de moins comparativement à la veille. Le gouvernement a recensé 178 personnes hospitalisées en raison de la pandémie, et 41 d’entre elles sont aux soins intensifs (une baisse de quatre par rapport à la veille). Cette chute des cas en centre hospitalier représente une baisse de 29 % au cours des six derniers jours.

La tendance à la baisse se remarque aussi dans les nouveaux cas, avec 161 infections supplémentaires.

Un nouveau décès, datant du 10 juin, a été comptabilisé, portant le total à 11 178 dans la Belle Province.

Un peu moins de 100 000 doses de vaccins administrées s’ajoutent au bilan, portant le total à 7 632 639. Toutefois, 654 080 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine.

Les cliniques sans rendez-vous ont d’ailleurs été très occupées jeudi dans la province alors qu'on a annoncé qu’on recevrait au moins 300 000 doses du vaccin de Pfizer de moins pour la semaine du 5 juillet, et environ l'équivalent pour la semaine du 12 juillet.

Malgré cette diminution des livraisons, le ministère de la Santé et des Services sociaux assure que tous les rendez-vous qui ont été pris ou devancés jusqu'à maintenant seront honorés.

En Atlantique, 14 nouveaux cas ont été recensés en Nouvelle-Écosse, portant le total des cas actifs dans la province à 97. Terre-Neuve-et-Labrador a signalé pour sa part une seule nouvelle infection. Au Nouveau-Brunswick, qui accueille aujourd’hui des touristes de partout au Canada pour la première fois depuis plusieurs mois, 4 nouveaux cas ont été rapportés.

Dans les Prairies, le Manitoba recense 183 nouvelles infections et un mort. Sept infections ont été retirées en raison d’une correction de données. 94 nouveaux cas ont été rapportés en Saskatchewan. Un peu plus à l’ouest, l’Alberta rapporte 150 nouveaux cas de COVID-19 et 2 nouveaux décès.

La Colombie-Britannique, quant à elle, a rapporté 120 nouvelles infections et un nouveau décès.

La situation au Canada:

Ontario: 541 180 cas (8993 décès)

Québec: 373 531 cas (11 178 décès)

Alberta: 231 008 cas (2280 décès)

Colombie-Britannique: 146 794 cas (1739 décès)

Manitoba: 54 915 cas (1112 décès)

Saskatchewan: 48 219 cas (562 décès)

Nouvelle-Écosse: 5773 cas (90 décès)

Nouveau-Brunswick: 2309 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1383 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 136 cas (3 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 406 253 cas (26 012 décès)