Les développements sur le coronavirus du 17 juin 2021

19h40 | Finir l'école au chalet

Environ 70 étudiants de l'école Lévesque de Saint-Donat-de-Rimouski au Bas-Saint-Laurent suivront leurs cours en nature pour leur dernière semaine d'école.

19h22 | AstraZeneca: le Dr Arruda répond aux interrogations sur la 2e dose

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Québec fait marche arrière et ne recommande plus nécessairement à ceux qui ont reçu une première dose d'Astrazeneca de prendre un vaccin à ARN comme Pfizer ou Moderna pour la 2e dose.

18h41 | Le variant Delta préoccupe en Ontario

Les autorités sanitaires ontariennes se disent préoccupées par le variant Delta qui est maintenant responsable de près de la moitié des nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

18h30 | Deux villes voisines attendent impatiemment la réouverture de la frontière canado-américaine

Collées l’une sur l’autre, jamais les municipalités de Stanstead, au Québec, et de Derby Line, au Vermont, n’ont été aussi éloignées que depuis la fermeture de la frontière canado-américaine il y a bientôt 15 mois.

18h19 | Vaccination au ralenti : la crainte du variant Delta grimpe aux États-Unis

La Californie, premier État américain à confiner sa population, a repris toutes ses activités.

Avec 70% de sa population qui a reçu au moins une dose, New York aussi parle de retour à la normale.

Partout aux États-Unis, les restrictions sont levées, mais le coronavirus est toujours actif, notamment avec le variant Delta.

17h54 | Régine Laurent: de la commission sur la jeunesse à la vaccination

Régine Laurent a renoué avec son métier d’infirmière, jeudi.

Celle qui a été à la tête de la FIQ pendant de nombreuses années et qui, plus récemment, a présidé la Commission sur les droits des enfants, a cette fois porté le chapeau de vaccinatrice.

Elle a effectué jeudi sa première journée de travail à la clinique de vaccination du Stade olympique

16h38 | CCNI: les vaccinés à l’AstraZeneca devraient choisir Pfizer/Moderna en deuxième dose

Le Journal de Québec

Le Comité consultatif national sur l’immunisation (CCNI) ne recommande plus une deuxième dose d’AstraZeneca pour ceux qui ont reçu ce vaccin lors de la première injection, mais suggère maintenant d’y aller avec un vaccin à ARN messager comme ceux de Pfizer et de Moderna.

16h34 | Mal à la gorge? C’est peut-être le variant Delta

Au moment il continue de gagner du terrain, le variant Delta préoccupe de plus en plus les experts notamment parce que ses symptômes ne sont pas exactement les mêmes que la souche originale de la COVID-19.

16h06 | Réouverture de la frontière : Jean Charest déplore l’absence de plan

La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis ne serait pas sur le point de rouvrir, une situation qui ne surprend pas l’ex-premier ministre du Québec, Jean Charest, qui déplore l’absence de plan qui pourrait aller en ce sens.

15h32 | La COVID-19 «s'amplifie et s'accélère» en Afrique, alerte l'OMS

AFP

La troisième vague des cas de COVID-19 «s'amplifie et s'accélère» en Afrique avec les variants, a alerté jeudi le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le continent, en réclamant une augmentation de l'approvisionnement en vaccins.

14h18 | Des cliniques de vaccination mobiles dans le Bas-St-Laurent dès la semaine prochaine

Des cliniques de vaccination mobiles se déplaceront dans plusieurs municipalités du Bas-St-Laurent dès la semaine prochaine.

14h17 | COVID-19: record de vaccination en Ontario

AFP

L’Ontario a annoncé jeudi avoir vacciné 210 000 personnes au cours des 24 dernières heures, un record depuis le début de la pandémie.

12h00 | Un portrait plus juste des morts liées à la COVID

Contrairement à d’autres provinces ou d’autres États, le Québec n’a pas sous-évalué le nombre de décès liés à la COVID-19 au cours de la pandémie.

11h43 | Un million de doses supplémentaires du vaccin Moderna arriveront dès ce soir en provenance des États-Unis

Les États-Unis fourniront un million de doses supplémentaires du vaccin de Moderna au Canada. Les doses sont attendues dès jeudi soir au pays, a fait savoir la ministre de l’Approvisionnement Anita Anand en matinée.

AFP

11h00 | 161 nouveaux cas de COVID au Québec

Le Québec rapporte 161 cas de COVID et un décès, portant le total à 373 531 personnes infectées et 11 178 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 153 infections et un décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 JUIN 2021

- 373 571 personnes infectées (+161)

- 11 178 décès (+1)

- 178 personnes hospitalisées (-14)

- 41 personnes aux soins intensifs (-4)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 24 686 pour un total de 9 908 404

- 99 580 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 055 053 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 16 403 doses au total qui ont été administrées

10h53 | La poignée de main revient, tout doucement, après 16 mois de COVID

AFP

Elle avait disparu durant la pandémie, mais avec la vaccination de masse et la levée progressive des restrictions, la poignée de main est de retour. Même si cette tradition, déjà en perte de vitesse, pourrait avoir pris du plomb dans l'aile.

L'une des images les plus marquantes de la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden mercredi à Genève? Laeur poignée de main, pour sa dimension diplomatique, mais aussi sanitaire.

9h15 | La vaccination offerte sans rendez-vous avant les matchs 3 et 4 au Centre Bell

Il sera à nouveau possible de se faire vacciner près du Centre Bell avant les matchs des Canadiens de vendredi et dimanche pour recevoir sa première dose du vaccin contre la COVID-19.

Thierry Laforce/Agence QMI

7h34 | Les animaux victimes du délestage

Les animaux ne sont pas épargnés par le délestage, puisque de nombreux vétérinaires débordés doivent remettre à plus tard plusieurs rendez-vous pour pallier les effets de la pandémie.

Photo courtoisie

7h23 | Cadres du réseau de la santé: plus de 200 000 $ en heures supplémentaires

Des cadres du réseau de la santé ont empoché beaucoup plus que leur salaire de base durant la pandémie grâce aux heures supplémentaires rémunérées, allant même jusqu’à plus de 200 000 $ additionnels.

Photo d'archives, Ben Pelosse

6h24 | Japon: état d'urgence levé, mais des restrictions maintenues à un mois des JO de Tokyo

L'état d'urgence face au nouveau coronavirus sera levé dimanche à Tokyo et dans d'autres départements japonais, a confirmé jeudi le gouvernement nippon, mais des restrictions seront maintenues et pourraient sérieusement limiter la présence d'un public local aux Jeux olympiques (23 juillet-8 août).

6h04 | Le Canada sur la liste verte de la France

Les voyageurs en provenance du Canada et des États-Unis sont désormais classés en vert par la France et pourront y voyager plus facilement, tandis que la Turquie sort du rouge, mais que l'Afghanistan y entre, selon un arrêté publié jeudi au Journal officiel.

AFP

5h56 | Des avions militaires acheminent le vaccin dans les atolls de Polynésie française

5h10 | L'Autriche revient à la normalité, rouvre ses pistes de danse

1h22 | Un passeport vaccinal au Japon à partir de juillet

Le Japon a annoncé jeudi qu'il mettrait à la disposition des voyageurs japonais un passeport vaccinal à partir du mois prochain, alors que des gouvernements à travers le monde cherchent à relancer le tourisme et les déplacements d'affaires.