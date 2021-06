Absence de Ducharme: les fans du CH gardent espoir

Alors que l’entraîneur-chef par intérim du Canadien devra s’absenter pour une période indéfinie, les partisans du CH ont l’impression que le sort ne cesse de s’acharner sur leur équipe, mais ils gardent espoir.

Mais pour les plus optimistes d’entre eux, ils espèrent que la situation servira de motivation supplémentaire aux joueurs.

«Je ne pense pas que ça va nous impacter de façon négative», lance une partisane rencontrée par TVA Nouvelles.

«On a une super bonne équipe et on a pu le prouver au dernier match à Vegas. Moi j’ai totalement confiance en l’équipe et la direction qui est là présentement», ajoute-t-elle.

«C’est certain que c’est de valeur. Personne ne s’attendait à ça. Mais je pense que le plan de match reste le même. Les gars doivent attaquer et jouer leur jeu. Je pense qu’ils ont une petite motivation de plus», a fait valoir un autre partisan.

Le retour de l’équipe à Montréal pour le troisième duel est un autre facteur non négligeable, selon les partisans.

Pour la première fois des séries, le Canadien pourra accueillir 3500 partisans au Centre Bell puisque la santé publique a autorisé que 1000 personnes de plus puissent assister à la rencontre.

«Je pense que les joueurs sont des professionnels. Je ne pense pas que c'est une grande différence qui est derrière le banc. Je pense qu'on va gagner», mentionne un autre fan.