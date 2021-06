Baisse des cas et des hospitalisations au Québec

Les nouveaux cas et les hospitalisations ont continué à diminuer au Québec, vendredi, alors que près de 80 % des 12 ans et plus ont maintenu reçu au moins une dose.

La Belle Province a recensé 127 nouveaux cas et deux décès survenus avant le 11 juin, portant son bilan cumulatif à 373 658 infections et à 11 180 pertes de vie.

Les hospitalisations ont continué à reculer (175, -3), de même que les lits occupés aux soins intensifs (39, -2).

On compte maintenant plus de 7,18 millions de doses de vaccins administrées, si bien que 79 % des 12 ans et plus ont reçu une dose et 17 % sont maintenant complètement vaccinés. L’effort visant à convaincre les plus jeunes de rouler une manche pour se faire inoculer demeure entier, notamment chez les 18-29 ans et les 30-39 ans, qui ont des pourcentages de vaccination d’une dose respectifs de 64 % et de 70 %. Les 12-17 ans, à 70 %, sont en voie de les dépasser.

L’Ontario a de son côté signalé 345 nouveaux cas et un décès de plus. C’est moins que les 370 infections et les sept décès de la veille. Depuis le début de la pandémie, 541 525 Ontariens ont contracté le virus et 8994 ont perdu leur combat contre la maladie.

Les hospitalisations ont poursuivi leur diminution en Ontario (378, -19), incluant aux soins intensifs (352, -10).

Du côté de l’Atlantique, la Nouvelle-Écosse a enregistré 11 nouveaux cas et le Nouveau-Brunswick trois.

Pour les provinces de l’ouest, le Manitoba a ajouté 189 cas et quatre décès à son bilan, tandis que l’Alberta a recensé 124 nouvelles contaminations et trois décès, la Colombie-Britannique 109 nouvelles infections et un décès et la Saskatchewan 98 nouveaux cas et un décès.

La situation au Canada

Ontario: 541 525 cas (8994 décès)

Québec: 373 658 cas (11 180 décès)

Alberta: 231 132 cas (2283 décès)

Colombie-Britannique: 146 902 cas (1740 décès)

Manitoba: 55 098 cas (1115 décès)

Saskatchewan: 48 327 cas (562 décès)

Nouvelle-Écosse: 5784 cas (90 décès)

Nouveau-Brunswick: 2311 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1383 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 145 cas (3 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 407 269 cas (26 023 décès)