L’urgence de l’hôpital fermée le soir et la nuit pendant plus de deux mois

L’urgence de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul sera fermée le soir et la nuit du 28 juin au 11 septembre.

Cette décision a été prise pour deux mois et demi en raison du manque d’effectif infirmier dans la région de Charlevoix. Il manque au total une quarantaine d’infirmières dans toute la région de Charlevoix. Pendant des semaines, des patients et des ambulances devront faire une longue route pour obtenir des soins.

« Ça a été annoncé au personnel ce matin, mais je n’ai pas été invité. C’est inacceptable et je suis à voir avec d’autres ce qu’on peut faire », a commenté le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin.

Une suspension

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale explique que le problème de personnel est encore plus important pendant la période estivale et que la pandémie n’a pas amélioré la situation, bien au contraire.

Le CIUSSS ne parle pas de fermeture, mais de réorganisation des services hospitaliers habituellement offerts à l’Hôpital de Baie-St-Paul ainsi qu’à l’Hôpital de La Malbaie.

Cette réorganisation entraînera une « suspension des activités régulières » de soir et de nuit (16 h à 8 h) de l’urgence de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul.

Selon eux, il s’agit d’une mesure exceptionnelle et temporaire en raison d’une situation précaire.

Grand territoire

Pour les résidents de Baie-Saint-Paul et des environs qui auraient besoin d’une consultation médicale non urgente, il est recommandé de contacter la ligne Info-Santé 811.

Par ailleurs, une infirmière et un médecin demeureront présents entre 16 h et 8 h pour assurer un filet de sécurité en cas d’urgence cardio-respiratoire. De même, un véhicule ambulancier a été ajouté sur le territoire entre 16 h et 8 h.

Le maintien des services à l’urgence de l’Hôpital de La Malbaie a été privilégié par sa situation géographique, qui permet d’avoir une plus grande couverture territoriale. En direction de Québec, l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré est le plus proche.

Le nouvel hôpital de Baie-Saint-Paul a été inauguré en septembre 2018 au coût de 270 millions $.