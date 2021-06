Spectaculaire accident sur la route 132 en pleine heure de pointe

Un spectaculaire accident de la circulation impliquant quatre véhicules a provoqué un immense bouchon de circulation en pleine heure de pointe, vendredi en fin d’après-midi, à Longueuil.

La collision est survenue vers 16 h 25, sur la route 132 est, à la hauteur du boulevard Roland-Therrien.

Photo Agence QMI, Maxime Deland

L’un des véhicules a terminé sa course sur le toit dans la voie de gauche.

Par chance, les autorités ne rapportent aucun blessé grave.

Souffrant d’un choc nerveux, l’une des personnes impliquées dans l’accident a dû être transportée à l’hôpital en ambulance.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

L’incident a provoqué un énorme bouchon de circulation qui s’étendait sur plusieurs kilomètres dans le secteur.

Vers 17 h 15, les services d’urgence s’affairaient à tenter de remorquer les véhicules accidentés et à nettoyer la chaussée le plus rapidement possible afin de pouvoir rouvrir les voies de circulation entravées.