Une accréditation pour mettre en valeur les entreprises favorables aux LGBT+

Le nouveau programme national d’accréditation Arc-en-ciel Officiel vient d’être mis sur pied par la Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) afin de mettre en valeur, auprès des consommateurs, les entreprises favorables aux membres de la communauté.

La CGLCC souhaite aussi, à travers l’accréditation Arc-en-ciel Officiel, soutenir les entreprises qui respectent et protègent leurs employés LGBT+ en adoptant des politiques et des pratiques progressives.

Le programme, qui est lancé en plein Mois de la fierté, fixe des normes à travers quatre axes, soit les politiques et les pratiques, la formation, l'engagement en faveur d'un leadership inclusif et une culture inclusive.

«Le programme encourage tout d'abord les entreprises à se pencher sur elles-mêmes, à examiner leur mode de fonctionnement et leurs activités, à identifier les domaines susceptibles de perpétuer des préjugés inconscients, puis à travailler en étroite collaboration avec la CGLCC pour ouvrir la voie à une plus grande intégration», a-t-on souligné dans un communiqué lors du lancement du programme, au début du mois.

«Le programme Arc-en-ciel Officiel est un moyen pour les entreprises d'affirmer clairement leur position sur les droits LGBT+», a indiqué Darrell Schuurman, directeur général de la Chambre de commerce LGBT+.

«Il ne suffit plus de parler d'inclusivité, a-t-il ajouté. Les consommateurs et les travailleurs canadiens exigent maintenant des mesures claires et réalisables qui démontrent que les valeurs d'une entreprise s'alignent sur les leurs.»

Un rapport de la firme Navigator dévoilé en septembre dernier montre que près de trois Canadiens sur cinq (59 %) veulent une économie inclusive, équitable et durable, ce qui fait dire à la CGLCC que les entreprises ont tout intérêt à miser sur la diversité, d’autant plus qu’il y a pénurie de travailleurs dans plusieurs secteurs d’activité.

«Les Canadiens veulent un système économique plus équitable, plus inclusif et plus durable sur le plan environnemental, et ils considèrent que le gouvernement doit se montrer plus sévère envers les entreprises pour que cela devienne une réalité», a indiqué Brian Gallant, chef de la direction du Centre canadien pour la mission de l’entreprise (CCME), organisation qui a commandé le rapport.

Les détails et les instructions à suivre pour adhérer au programme sont disponibles en ligne (www.rainbowregistered.ca). Les 50 premières petites entreprises qui s'inscrivent avant le 30 juin pourront devenir Arc-en-ciel Officiel gratuitement avec le code Rainbow100. La CGLCC exempte également toutes les autres entreprises des frais d'inscription jusqu'à la fin du mois en utilisant le code RR Pride Month Offer.