Une ado de 14 ans portée disparue à Maniwaki

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver une jeune fille de 14 ans disparue depuis jeudi à Maniwaki, en Outaouais.

Madison Durant a été vue pour la dernière fois jeudi après-midi au moment où elle se trouvait à son école de Maniwaki. Selon la SQ, elle se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans la région de Maniwaki ou de Gatineau. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

La jeune fille mesure 1,60 m (5 pi 4 po) et pèse 56 kg (123 lb). Elle a les yeux verts, les cheveux bruns et rouge avec le sourcil droit également teint en rouge.

Au moment de sa disparition, elle portait une camisole noire, des pantalons de jogging gris foncé et aurait un coton ouaté. Elle porterait des espadrilles blanches et aurait un sac à dos bleu de marque Champion. Elle serait partie avec du linge de rechange et quelques objets personnels.

L’adolescente parle français et anglais, a précisé la police.

Toute personne ayant des informations permettant de la retrouver peut communiquer avec le 911, ou de façon, confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.