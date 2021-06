Les développements sur le coronavirus du 19 juin

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 23h05

PLANÉTAIRE

Cas: 178 123 144

Morts: 3 857 806

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 537 860

Morts: 601 748

CANADA

Ontario: 541 880 cas (9007 décès)

Québec: 373 818 cas (11 189 décès)

Alberta: 231 259 cas (2289 décès)

Colombie-Britannique: 146 902 cas (1740 décès)

Manitoba: 55 238 cas (1118 décès)

Saskatchewan: 48 381 cas (562 décès)

Nouvelle-Écosse: 5789 cas (90 décès)

Nouveau-Brunswick: 2316 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1383 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 145 cas (3 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 408 116 cas (26 054 décès)

20h09 | Virus: la Belgique se ferme aux extra-communautaires venant du Royaume-Uni

AFP

La Belgique va interdire l'entrée des voyageurs non-citoyens de pays de l'Union européenne en provenance du Royaume-Uni pour tenter de limiter la propagation d'un variant du coronavirus qui a contraint Londres à repousser la levée des dernières restrictions en Angleterre.

16h33 | CH : ensemble dans le bateau

Le Canadien a perdu le capitaine de son bateau tout juste avant le troisième match avec le test positif à la Covid-19 de Dominique Ducharme. Mais ce n’était pas assez pour miner la confiance de cette équipe.

15h52 | Vaccination: l’objectif de 75% presque atteint au Canada

AFP

L’objectif des 75 % de personnes ayant reçu une dose de vaccin contre la COVID-19, et 20 % les deux doses, est en voie d’être atteint au pays.

15h47 | Piétonnisation de l’avenue du Mont-Royal: une bouffée d’air frais pour les bars

Joël Lemay / Agence QMI

Les projets de piétonnisation se poursuivaient samedi à Montréal avec la fermeture graduelle de l’avenue du Mont-Royal. Une excellente nouvelle pour les propriétaires de bars qui ont dû se battre pour survivre dans les derniers mois.

15h36 | Le Brésil franchit le seuil des 500 000 morts

Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la COVID-19 derrière les États-Unis, a franchi samedi le seuil des 500 000 morts, a annoncé le ministre de la Santé.

AFP

15h04 | 2e dose de vaccin: «peu importe la combinaison, la protection est là»

Les différents changements de cap du gouvernement concernant l’administration du vaccin d’AstraZeneca en deuxième dose créent de la confusion chez plusieurs.

14h25 | Une pensée pour Daron

Luke Richardson a signé sa première victoire dans un rôle d’entraîneur en chef à son premier match dans la LNH. C’était en relève à Dominique Ducharme en plein cœur de la demi-finale contre les Golden Knights de Vegas.

14h16 | Les vaccins rejetés par les Palestiniens sont «totalement valides», affirme Israël

AFP

Les vaccins contre le coronavirus transférés aux Palestiniens sont «totalement valides», a assuré samedi le ministère israélien de la Santé, après que l'Autorité palestinienne a annulé l'accord portant sur ces doses, périmées selon elle.

12h27 | Vols annulés à l'aéroport de Shenzhen

L'aéroport de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a annulé samedi des centaines de vols et a renforcé les contrôles après qu'une employée de restaurant a été testée positive au variant Delta du coronavirus.

12h27 | Vaccins en route des États-Unis à l'île de Taïwan

Les États-Unis ont annoncé samedi que 2,5 millions de doses de vaccins anti-COVID étaient en route vers l'île de Taïwan, longtemps érigée en modèle de bonne gestion de la pandémie mais en proie à un pic d'infections, au risque de susciter l'ire de Pékin.

12h27 | Augmentation de cas à Mexico

La ville de Mexico, qui avait enfin réussi il y a deux semaines à repasser en vert pour le niveau d'alerte face à la COVID-19, a vu augmenter à nouveau le nombre de cas ces derniers jours et est repassée en alerte «de haut risque», ont annoncé les autorités locales. Cela ne changera pas les projets de réouverture prévus.

11h50 | «Je pense que Ducharme a tiré la mauvaise paille»

Dominique Ducharme a peut-être simplement été malchanceux quant à son infection à la COVID-19 qui l’a empêché d’être derrière le banc des joueurs lors du match de vendredi.

C’est ce que croit le Dr François Marquis, intensiviste à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Bien que l’entraîneur des Canadiens ait été vacciné, il avait reçu sa deuxième dose il y a moins d’une semaine.

11h48 | COVID-19: Les nouveaux cas doublent à Montréal

Joël Lemay / Agence QMI

Un nouveau record a été établi vendredi, en Ontario, où 213 236 personnes ont roulé une manche pour recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19.

11h40 | Plus de 1,4 million de Québécois ont devacés leur deuxième dose depuis le 7 juin

C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé Christian Dubé dans un tweet samedi.

Plus de 130k Québécois ont devancé leur rendez-vous de 2e doses hier, pour un total de 1.4M rdv devancés depuis le 7 juin.



Cette 2e dose est essentielle pour maximiser nos chances face au virus.



L’opération de vaccination continue, merci aux équipes de @santeq. https://t.co/Wy2MmvM35Z — Christian Dubé (@cdube_sante) June 19, 2021

11h01 | 160 nouveaux cas au Québec

AFP

Le Québec rapporte 160 cas de COVID et neuf décès, portant le total à 373 818 personnes infectées et 11 189 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 127 infections et deux décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 19 JUIN 2021

- 373 818 personnes infectées (+160)

- 11 189 décès (+9)

- 178 personnes hospitalisées (+3)

- 39 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 19 619 pour un total de 9 950 760

- 91 197 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 266 950 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 17 309 doses au total qui ont été administrées

10h45 | Pas de pause durant la pandémie pour les vétérinaires

Photo Louis-Philippe Messier

Ma vieille chatte de 16 ans semblait moribonde lundi, et j’ai eu la chance de pouvoir la faire soigner d’urgence à sa clinique habituelle. J’aurais très bien pu être un de ces clients à la mine angoissée que j’aperçois aux abords de l’hôpital vétérinaire Centre-Ville Montréal où se retrouvent les petites bêtes refoulées ailleurs.

« Tous les jours, j’ai quelqu’un en larmes au téléphone à qui je dois dire : non, on ne peut pas voir votre animal immédiatement », me confiait la réceptionniste de ma clinique.

7h44 | Pénurie de main-d'oeuvre: aucune candidature reçue pour certaines offres d'emploi

Photo courtoisie

Pas de CV, pas d’étudiants, pas de travailleurs étrangers... nos patrons d’entreprise ne savent plus où donner de la tête pour pourvoir les 180 000 postes toujours vacants au Québec.

« On ne sait plus quoi faire pour recruter », résume Yannick Ruel, directeur d’usine chez Termic, un fabricant québécois de conduits de ventilation d’une trentaine d’employés de Plessisville fondé en 1995.

7h43 | Tokyo supprime les zones prévues pour les fans

AFP

Les six zones pour les fans initialement prévues pour suivre sur des écrans géants les compétitions olympiques à Tokyo lors des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) sont supprimées en raison de la crise sanitaire, a annoncé samedi la gouverneure de la capitale japonaise, Yuriko Koike.

«Nous avons décidé d'annuler ces évènements qui rassemblent du monde», a-t-elle déclaré devant des journalistes après une rencontre avec le premier ministre japonais Yoshihide Suga.

6h55 | Des textos pour suivre des proches opérés

Photo courtoisie

Tenus à distance par la pandémie, des proches de patients opérés au CHUM restent informés par textos, en temps réel, de l’évolution de l’intervention, grâce à l’ingénieuse initiative d’un infirmier.

S’inspirant du modèle des entreprises de livraison de repas, qui tiennent les clients informés par textos, l’infirmier Alexandre Migneault, du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), s’est demandé pourquoi l’hôpital ne ferait pas la même chose.

6h41 | L'aéroport de Shenzhen annule des vols après un cas positif

L'aéroport de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a annulé samedi des centaines de vols et a renforcé les contrôles après qu'une employée de restaurant a été testée positif au variant Delta du coronavirus.

Pour entrer dans l'aéroport, il faut présenter un test négatif de moins de 48 heures, a indiqué le Shenzhen Airport Group dans un communiqué sur son compte officiel sur le réseau social WeChat. Ces restrictions sont entrées en vigueur à 13H00 heure locale

6h10 | COVID: nouveau record de cas à Moscou pour le second jour consécutif

AFP

Moscou a enregistré un nouveau record de cas de contaminations par le coronavirus samedi pour le deuxième jour consécutif, avec 9120 infections en 24 heures, selon les chiffres du gouvernement.

Déja vendredi, la capitale russe avait enregistré 9056 nouveaux cas, selon les statistiques gouvernementales, contre environ 3000 cas quotidiens il y a deux semaines.

Cette flambée de COVID-19 est due selon les autorités au variant Delta, apparu en Inde et qui menace de submerger les hôpitaux de la capitale.

5h30 | Harcèlement et intimidation: l’omerta dans le milieu de la santé dénoncée

Photo Agence QMI, Marc Desrosiers

Des préposés aux bénéficiaires issus de la formation accélérée pendant la pandémie dénoncent les mauvais traitements qu’ils ont subis, et particulièrement l’omerta qui règne dans le monde de la santé.

4h04 | France: un party rave illégal tourne à l'affrontement violent avec les forces de l'ordre

AFP

Cinq gendarmes ont été blessés et un jeune fêtard de 22 ans a perdu une main lors de la dispersion par les gendarmes d'une rave party rassemblant 1500 personnes dans l'ouest de la France, ont annoncé samedi les autorités locales.

Plus de 400 gendarmes étaient intervenus dans la nuit pour empêcher cette rave party en Bretagne, près de Redon. Selon la préfecture, les fêtards ont tenté d'installer la fête sur l'hippodrome de la localité.

3h01 | Avec la COVID, l'intégrité scientifique sous les feux des projecteurs

De la simple erreur à la fraude caractérisée, les travaux scientifiques ont aussi leurs errements, que la pandémie de COVID a exposés au grand jour. Si les problèmes graves restent rares, la course aux publications favorise les manquements à «l'intégrité scientifique», expliquent ses spécialistes.

Le 4 juin 2020, le Lancet annonce le retrait d'une étude sur l'hydroxychloroquine qui affirmait que ce médicament est inefficace contre la COVID et même dangereux. Depuis sa publication fin mai, plusieurs scientifiques ont publiquement exprimé leurs doutes sur la fiabilité de cette étude.

2h36 | COVID: la ville de Mexico repasse en alerte jaune

AFP

La ville de Mexico, qui avait enfin réussi il y a deux semaines à repasser en vert pour le niveau d'alerte face à la COVID-19, a vu augmenter à nouveau le nombre de cas ces derniers jours et est donc repassée en alerte «de haut risque», ont annoncé les autorités locales, indiquant que cela ne changerait pas les projets de réouverture prévus.

Le Mexique connaît ces dernières semaines une baisse très nette des contaminations, après le «janvier noir» de cette année durant lequel les records de décès, de contaminations et de taux d'occupation des hôpitaux, notamment dans la capitale, ont été battus.