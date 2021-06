Il fait tellement chaud en Californie que les chiens se brûlent les pattes

Alors que la Californie croule sous les chaleurs extrêmes, les vétérinaires de l’État américain voient débarquer dans leurs cliniques plusieurs chiens avec des brûlures aux pattes.

Les vétérinaires invitent donc les propriétaires d’animaux à être vigilants et à changer leurs habitudes de marche avec leurs fidèles compagnons.

«Nous avons un chien qui s’est échappé de son propriétaire et par le temps qu’ils réussissent à l’attraper, toutes ses pattes avaient des cloques et fendues et à vif parce qu’il courait sur l’asphalte», raconte à CNN Julia Armstrong, une technicienne animalière de l’hôpital vétérinaire de Bruceville.

Afin de vérifier si la route est praticable pour l’animal, la technicienne suggère de mettre le dos de la main sur l’asphalte.

«Si c’est inconfortable pour vous, c’est vraiment inconfortable pour les tendres petites pattes de votre chien», dit-elle.

Elle suggère également d'amener son animal faire une promenade lorsque le soleil est couché ou le matin avant qu’il ne fasse trop chaud et de faire marcher les chiens sur le gazon plutôt que l’asphalte.

Depuis quelques jours, la Californie bat des records de chaleurs en enregistrant des températures dépassant les 100 degrés Fahrenheit.

Le thermomètre a notamment atteint 123 degrés Fahrenheit (environ 50 degrés Celsius) dans l’État américain au cours des derniers jours, un record.