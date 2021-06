Un enfant de cinq ans décède de la même maladie que son frère et de son père

Marie Hughes a perdu son fils Milo, âgé seulement de cinq ans, d’une maladie rare qui provoque des tumeurs cérébrales. Cette maladie avait déjà causé la mort de son fils de neuf ans en 2014 et de son mari l’an passé, selon le média britannique The Mirror.

Malgré son deuil, elle a tout de même amassé, dans les derniers mois, plus de 500 000$ pour l'organisme qu’elle avait créé avec son mari.

Cet organisme aide le financement à la recherche sur les tumeurs cérébrales infantiles.

«Je ne pense pas que personne ne peut ressentir toute la peine que j’ai, mais je ne veux pas que personne n’oublie que mes enfants ont vécu. Quand Milo était sur le point de partir, nous avons joué la chanson «Shotgun». Ça peut paraitre bizarre, mais il adorait cette chanson», mentionne Marie Hughes.

Milo n’a jamais eu la chance de connaitre son frère Oscar qui est mort de la même maladie quelques années avant sa naissance.

Mum cuddles son, 5, dying from same condition that killed brother, 9, and dad https://t.co/dyrmpQRQTD pic.twitter.com/XRwRf6r5Fi — The Mirror (@DailyMirror) June 19, 2021

Sa mère rencontre les derniers moments de la vie de Milo au média britannique.

«Nous étions tous les trois avec lui (Milo), j’étais étendu sur le côté gauche, Seb (l’un de ses frères) était du côté droit et Lucas (son autre frère) plus bas. Nous nous sommes assurés qu’il pouvait nous tenir la main, même si à ce moment-là, il ne pouvait plus bouger.»

Cette famille a vécu plusieurs deuils dans les dernières années, dont celui du père de la famille qui est mort à 49 ans, quelques semaines avant que Milo soit diagnostiqué de cette maladie.

Quand ils ont fondé leur famille, Marie et Ian n’avaient aucune idée que ce dernier était atteint de la maladie rare de Li Fraumeni, qui augmente les risques de développer certains types de cancer.

Selon le «the Mirror», dans quelques cas, cette maladie peut être transmise aux enfants. Marie décrit son fils Milo comme un garçon qui avait un énorme cœur.

«Il me disait, je t’aime plus que la beauté des fleurs et plus que l’éclat du soleil.»