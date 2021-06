Clinique SPOT de Québec: des initiatives pour faire face aux répercussions de la COVID-19

La clinique SPOT de Québec, installée dans un lieu d’hébergement pour femmes, a mis en place plusieurs initiatives pour aider les femmes qui ont vu leur anxiété et leur isolement s’amplifier dans les derniers mois avec la pandémie de COVID-19.

Depuis le début de la pandémie, Nalia, une ancienne chienne de la SPA, joue un rôle de thérapeute. Elle a été adoptée en mars 2020 par Lise, une paire aidante de la clinique SPOT, et est devenue un membre à part entière de l’équipe.

«Nalia a vraiment une importance pour moi, parce que quand que Lise vient ici je la promène et tout ça, c’est important», a témoigné Sylvie Brousseau, une femme hébergée au YWCA, ses yeux s’illuminant en allant chercher Nalia pour la promener.

La clinique SPOT s’est donné comme objectif en 2019 de soigner les femmes oubliées par la société et a donc créé un point de service le jeudi au YWCA.

L’hébergement accueille d’anciennes travailleuses du sexe, des femmes en difficulté financière ou certaines qui viennent de quitter leur conjoint ou conjointe. Un endroit où Sylvie s’y sent bien.

«C’est plus le côté financier qui m’a apporté ici. Et vraiment c’est un endroit magnifique», a-t-elle souligné.

«Malheureusement, beaucoup de ces femmes-là, ce qu’on constate lors de leur entrevue d’accueil, c’est qu’elles ont, soit dans le présent soit par le passé, vécu de la violence», a mentionné l’une des intervenantes.

Et la clinique veut justement créer un milieu sécuritaire pour elles.

«On est souvent la porte d’entrée, mais on travaille, comme ma collègue disait, avec les organismes», a expliqué Evelyne Lavergne, infirmière praticienne chez SPOT, qui fait partie des premières à constater les dommages collatéraux de la COVID-19.

«Beaucoup d’isolement, d’anxiété qui a été verbalisée, les points de services ont tous eu une présence augmentée», a raconté l’infirmière clinicienne Annick Daoust au sujet de la détresse chez les patientes rencontrées.

Une intervenante a également vu une augmentation de consultation au point de service du YWCA.

«Surtout dans les dernières semaines, on a remarqué, moi et les paires aidants qui viennent avec nous à SPOT, qu’il y a une augmentation de femmes qui viennent, autant des femmes de l’hébergement, autant qu’à l’externe. Donc, c’est sûr qu’on voit que la demande est vraiment là», a-t-elle précisé.

Psychologues, infirmières, massothérapeute, et paires aidantes se donnent alors comme mission de répondre à la détresse du mieux qu’elles peuvent. Les mesures sanitaires ont par contre ajouté des difficultés au moment des interventions, comme le port du masque.

«Le masque a été une grosse barrière, je crois avec la COVID. Le non verbal. On a essayé d’être chaleureux malgré tout. Mais, on voit que cette barrière-là, malgré toutes les approches, qu’on essaie d’avoir, ça crée une certaine crainte», a indiqué Mme Daoust.

En raison de la distanciation physique encouragée par la santé publique, Nalia est parfois le seul contact chaleureux de la semaine pour Sylvie et d’autres femmes.