COVID-19: la vaccination progresse, le nombre de cas régresse

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a continué à fondre, dimanche, particulièrement en Ontario et au Québec.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

• À lire aussi: 103 nouveaux cas au Québec

• À lire aussi: À peine deux cas de COVID-19 à Québec

Le Québec a rapporté 103 cas de COVID-19 et 2 décès, portant le total à 373 921 personnes infectées et 11 191 morts, depuis le début de la pandémie.

«La situation épidémiologique au Québec est stable et les indicateurs sont à la baisse grâce à la contribution de tous», a souligné le ministre de la Santé, Christian Dubé, à la veille du passage de nouvelles régions en zone verte.

Par ailleurs, 79 % des Québécois de 12 ans et plus ont désormais reçu une première dose du vaccin, contre 19 % qui sont complètement vaccinés.

À la grandeur du pays, le cap des 75 % de vaccinés, dont 20 % pour les deux doses, a été franchi au cours de la fin de semaine, tandis qu’un peu plus de 76 % de la population de l’Ontario a reçu sa première dose.

L’Ontario a, par ailleurs, enregistré 318 nouveaux cas dans les dernières 24 heures, un total légèrement inférieur aux 355 cas signalés samedi et aux 345 infections enregistrées vendredi. La moyenne hebdomadaire des nouvelles infections est désormais de 359, contre 514 la semaine dernière.

En Nouvelle-Écosse, deux nouveaux cas d’infection ont été confirmés dimanche. La province maritime avait vacciné 68,8% de toute sa population en date du 17 juin, soit 62 % des habitants qui ont reçu leur première dose et 6,8 % qui sont doublement vaccinés.

Chez sa voisine, au Nouveau-Brunswick, 76,3% des gens de 12 ans et plus ont reçu une première dose de vaccin et 18,6 % ont été inoculés une seconde fois. Les rendez-vous pour obtenir la seconde dose seront admissibles pour tous à compter du 21 juin.

Dans l’Ouest

Au Manitoba, le bilan quotidien de la province fait état de 93 nouveaux cas de COVID-19 et de six décès, dimanche. Il s'agit du nombre de nouveaux cas journaliers le plus bas enregistré dans cette province depuis le 14 avril, date à laquelle 86 infections avaient été signalées.

Dans son bilan quotidien, la Saskatchewan a annoncé 60 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire. Avec les 69 % de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, l'ensemble des restrictions, dont le port du masque et les limites de rassemblement, ne sera plus en vigueur à compter du 11 juillet dans la province, ont fait savoir les autorités locales.

L’Alberta a pour sa part rapporté 100 nouvelles infections et un décès supplémentaire.

LA SITUATION AU CANADA

Ontario: 542 198 cas (9019 décès)

Québec: 373 921 cas (11 191 décès)

Alberta: 231 359 cas (2290 décès)

Colombie-Britannique: 146 902 cas (1740 décès)

Manitoba: 55 331 cas (1124 décès)

Saskatchewan: 48 441 cas (563 décès)

Nouvelle-Écosse: 5618 cas (90 décès) 5251 ?

Nouveau-Brunswick: 2318 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1383 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 187 cas (3 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 408 662 cas (26 076 décès)