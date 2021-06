La confiance règne chez les partisans

Avec une avance de 2-1 dans la série, le Canadien pourrait pousser les Golden Knights au bord du gouffre, dimanche soir.

• À lire aussi: «J’ai respecté les consignes» - Dominique Ducharme

• À lire aussi: Golden Knights c. Canadien: Marc-André Fleury garde le sens de l’humour malgré tout

• À lire aussi: L'arbitre Chris Lee: un match qui rappelle de mauvais souvenirs

Gonflés à bloc par la victoire dramatique de vendredi, les partisans étaient pleins d’espoir, dimanche, au centre-ville de Montréal, à quelques heures de la quatrième rencontre.

Quelques fans rencontrés par TVA Nouvelles ont affirmé que, selon eux, la confiance des joueurs de Las Vegas était ébranlée.

Mais la plupart s’attendent à un match âprement disputé.

«J’espère que les arbitres vont être plus de notre bord», a déclaré un partisan à TVA Nouvelles.

«Montréal a le vent dans les voiles, mais les Golden Knights vont revenir en force. Ça va être un bon match», ajoute un autre fan.

«Je pense que les Golden Knights y pensent encore à cette défaite-là. Ils ne pensaient pas perdre à Montréal, alors on y va pour une victoire et on finit ça en cinq», prédit quant à lui cet amateur.