Le Vaccin-O-Bus sur les routes cet été

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale a décidé d’aller directement vers les groupes de la population qui tardent à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19 à l’aide du Vaccin-O-Bus.

• À lire aussi: COVID-19: la vaccination progresse, le nombre de cas régresse

• À lire aussi: À peine deux cas de COVID-19 à Québec

• À lire aussi: 103 nouveaux cas au Québec

Un autobus de ville s’est ainsi transformé en centre de vaccination mobile.

Le Vaccin-o-Bus s’arrêtera sur des lieux de rassemblement et dans des événements afin d’offrir des vaccins sans rendez-vous.

Il se trouvait dimanche à la baie de Beauport et les personnes rencontrées sur place étaient très satisfaites de ce nouveau service.

«On est juste venus jouer à la plage. Je suis venue à la plage avec mes petits-enfants. Puis là, il y avait de la place de disponible», a témoigné une dame.

«En fait, je suis allé à la plage, et c’est le vaccin qui est venu à moi. Fait que pourquoi pas!», a indiqué un jeune homme.

Certains ont profité de ce service pour recevoir une première dose même s’ils n’avaient pas encore pris de rendez-vous, tandis que d’autres en ont profité pour devancer leur deuxième.

«Tout se passe ici. La post-vaccination se passe ici, l’évaluation se passe ici. S’il n’y a pas beaucoup de monde à l’extérieur, en 17 minutes, vous êtes vaccinés, vous avez votre preuve de vaccination papier», a mentionné Guylaine Letiec, super infirmière pour le Vaccin-O-Bus.

«Au lieu de jeter des vaccins, on sort et on va voir les gens pour avoir leur deuxième dose, à condition qu’ils soient à huit semaines. Et cette semaine, comme le vaccin Pfizer est moins disponible, on donne du Moderna. On peut faire des deuxièmes doses Moderna-Moderna; AstraZeneca et Moderna», a expliqué la super infirmière.

Des centaines de doses sont disponibles chaque jour à raison de six personnes à la fois.

La population peut consulter le site Internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour être au courant des endroits ou le Vaccin-O-Bus s’arrêtera dans les prochains jours.