Pierre Lavoie : le symbole d’une population

Lorsqu’il est question d’activités physiques et de saines habitudes de vie au Québec, le nom de Pierre Lavoie en est un qui est mentionné à de nombreuses reprises.

• À lire aussi: Une reprise du sport attendue

• À lire aussi: Défi 1 000 000 KM Ensemble: l’objectif dépassé

• À lire aussi: 1 000 000 KM Ensemble: un défi bien amorcé

Une fois de plus, le cofondateur du défi 1 000 000 de KM Ensemble du Grand Défi Pierre Lavoie en a inspiré plus d’un, dont plusieurs personnalités publiques qui l’accompagnaient au fil d’arrivée.

Parmi celles-ci, l’homme d’affaires Pierre Karl Péladeau, qui a participé à de nombreuses épreuves aux côtés de M. Lavoie.

«Il est là pour être une source d’inspiration, mais également celui qui cristallise ce moment exceptionnel», de mentionner M. Péladeau, tout en se remémorant certaines des journées de vélo plus difficiles que celle de dimanche, comme lorsqu’il était sous la pluie ou sous la grêle, alors que le thermomètre affichait des températures sous zéro.

Néanmoins, tout comme plusieurs citoyens de la Belle Province, M. Péladeau a été influencé par M. Lavoie et il a introduit plusieurs saines habitudes de vie à son quotidien. Par exemple, lors de la dernière fin de semaine, il a bougé avec ses enfants à l’extérieur, avant de joindre le groupe de cyclistes qui a conclu l’événement.

«Les Québécois, dans leurs conditions socio-économiques - c’est sûr que les choses ont évolué, elles ont changé de façon significative - mais il reste encore de cette histoire, de ces racines, qui nous obligeaient à ne pas être nécessairement attentifs à notre alimentation. Les saines habitudes de vie c’est de faire de l’exercice, mais c’est aussi de s’alimenter sainement pour faire en sorte que plutôt que d’être dans un mode curatif et d’être obligé de se rendre à l’hôpital pour toutes sortes de problèmes, on ait une perspective de prévention.»

Depuis plus d’un an, la pandémie de la COVID-19 a changé les habitudes de vie de plusieurs Québécois, qui sont devenus beaucoup plus sédentaires.

Avec les nombreuses annonces des dernières semaines du gouvernement Legault, les citoyens de la province retrouveront peu à peu leur liberté et la possibilité de pratiquer certaines activités sportives en équipe. Le cofondateur du défi 1 000 000 de KM Ensemble, M. Lavoie, espère bien donner un coup d’envoi à cet été de déconfinement, lors duquel il espère que les Québécois bougeront plus que jamais.

«Elle était nécessaire parce qu’on doit relancer, de dire M. Lavoie au sujet de cette édition de l’événement revampé. Je vais toujours répéter le message de prévention, sans ça les gens peuvent perdre leurs habitudes. Le Québec est en avance sur les saines habitudes de vie. Les graines sont semées. Il faut juste se réanimer, revenir publiquement et dire que c’est important. Quand ils répondent de façon aussi massive, tu te dis "ok c’était le bon moment pour le faire". Québec va reprendre sa place comme leader des saines habitudes de vie, parce qu’on a 12 ans d’avance sur les autres provinces et on va maintenir cette avance.»

M. Lavoie est d’ailleurs bien heureux que de plus en plus de gens sortent à l’extérieur, sur le plus grand terrain de jeu possible, pour bouger à leur façon.

«Utilisez l’extérieur. Allez-y à l’extérieur. C’est l’été profitez-en. Quand l’automne arrivera, ce sera encore très agréable à l’extérieur, a-t-il indiqué. La COVID nous a privé de quelque chose d’important et je pense que c’était le bon moment pour lancer tout ça. Je suis assez rassuré pour la suite des choses et de dire aux gens "allez-y, occupez l’extérieur". On a connu une explosion des sports extérieurs avec la COVID. C’est une très très bonne nouvelle. C’est le meilleur endroit pour garder sa santé.»