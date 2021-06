Une voiture fonce sur une famille en plein barbecue

Un barbecue familial s’est terminé de façon tragique, tôt dimanche matin, dans le Bronx, à New York.

Un peu avant trois heures du matin, six personnes ont été blessées après qu’un Jeep ait foncé à haute vitesse sur les personnes présentes au rassemblement familial qui se déroulait dans un parc.

Deux membres de la famille, un adolescent de 16 ans et une femme de 34 ans, ont été coincés sous le véhicule.

Les six blessés ont été transportés à l’hôpital et la trentenaire serait entre la vie et la mort, selon les autorités.

Le conducteur du Jeep a pris la fuite à pied et est activement recherché par les policiers.

Certains membres de la famille ont affirmé aux enquêteurs qu’ils avaient l’impression d’avoir été ciblés par l’individu.