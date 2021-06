L’animateur de QUB Radio Vincent Dessureault se questionne sur les comportements dangereux qu’il a observés au cours des dernières semaines sur les plans d’eau, où les comportements téméraires sont une véritable épidémie.

• À lire aussi: La SQ aura les plaisanciers à l’œil

«Je le vois de mes yeux à quel point c’est le bordel et le chaos sur nos plans d’eau», explique-t-il lors de son segment à 100% Nouvelles, lundi.

Seulement hier, il a dit avoir vu des gens se baigner juste après le pont Jacques-Cartier, au beau milieu de la voie maritime du Saint-Laurent, où le courant est puissant et où les navires sont nombreux.

«Le bateau a été presque incapable de reprendre les baigneurs après, des gens qui n’ont pas de vestes de sauvetage! C’est hyper dangereux, j’ai vu des canots passer très près de se faire renverser par des yachts qui passaient à côté à grande vitesse...des gens qui vont à 50-60 km/h dans des zones de 10 km/h!», dénonce-t-il.

Il a même entendu sur radio les autorités implorer les plaisanciers de ralentir sous le pont parce qu’ils tentaient de porter secours à une embarcation en mauvaise posture.

Les exemples de l’animateur ne manquent pas.

Il juge que si ces comportements dangereux ne sont pas punis, ils vont certainement continuer.

«Il faudrait pouvoir perdre son permis de bateau! Si tu fais le con en bateau, tu mets en danger tes passagers, tu mets en danger d’autres gens, on devrait te retirer ton permis un mois! Imagine si tu perds ton bateau pour tout le mois de juillet! Ça fait mal et là les gens se tiendraient plus tranquilles», croit-il.

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***