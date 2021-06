Deuxième dose: Québec envisage une loto-vaccination

Le gouvernement caquiste évalue présentement l’idée de créer une loterie pour inciter les Québécois à obtenir leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19.

«On n’exclut rien, à ce moment-ci, incluant des loteries ou des récompenses de toutes sortes», a déclaré lundi le premier ministre François Legault, au sujet des 18-39 ans qui tardent toujours à se faire vacciner.

Il venait tout juste lui-même de recevoir sa seconde injection.

Au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, on confirme que l’idée est à l’étude, conjointement avec le ministre des Finances, responsable de Loto-Québec.

«Nous n’excluons aucune stratégie pour inciter les jeunes adultes à se faire vacciner, et c’est pourquoi les ministres Christian Dubé et Eric Girard travaillent actuellement sur l’idée d'une forme de loterie», affirme l’attachée de presse de M. Dubé.

«Le but est d’inciter le plus de gens possible à obtenir leur deuxième dose», ajoute-t-elle, dans une déclaration écrite.

En point de presse, le premier ministre a rappelé que les 18 à 39 ans demeurent moins vaccinés que l’ensemble de la population.

La semaine dernière, 170 000 jeunes adultes manquaient encore à l’appel pour atteindre une couverture vaccinale de 75% dans cette tranche d’âge.

Mais le cabinet du ministre de la Santé assure que la création d’une loterie «se veut équitable», laissant entendre que la mesure pourrait s’appliquer à tous les Québécois vaccinés avec deux doses, pas seulement aux jeunes adultes.

«À court terme, nous demandons aux gens d’assurer que leurs informations de vaccination soient bel et bien à jour via le portail prévu à cet effet», ajoute l’attachée de presse du ministre.

Les Québécois qui n’ont toujours pas obtenu leur preuve de vaccination peuvent la réclamer via le site Quebec.ca.