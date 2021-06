Fusillade lors d’une fête d’enfants: l’homme blessé a été arrêté

L’homme blessé lors la fusillade qui s’est produite lors d’une fête d’enfants samedi, dans le quartier Rexdale au nord-ouest du centre-ville de Toronto, a été arrêté lundi.

Demar Cadogan, 24 ans, originaire de Toronto, comptait parmi les victimes. Blessé à la jambe, il a été transporté à l'hôpital avant d’y être formellement arrêté par le Service de police de Toronto.

L’homme est accusé d’avoir intentionnellement tiré des coups avec une arme à feu. Il est également accusé de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte ou prohibée sans en détenir de permis ou de certificat d'enregistrement, mais aussi de deux autres chefs d’accusation de possession d’arme à feu réglementée, dont un pour l’avoir chargé.

Samedi soir vers 20 h, lui et trois enfants ont été atteints par balle lors d’une fête qui se tenait à l’extérieur d’une résidence, à l’intersection de la rue Tandridge Crescent et de l’avenue Byng.

Un garçon d'un an et un autre de 11 ans ont été légèrement blessés et sont sortis de l'hôpital depuis, tandis qu’une fillette de 5 ans reposait toujours dans un état critique à l'hôpital.