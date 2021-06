Stationnement pour handicapés: remorquage automatique pour les délinquants

Fini la récréation pour les gens qui garent leur véhicule dans des places réservées aux personnes à mobilité réduite à Montréal.

À compte du 28 juin, votre voiture sera remorquée dans ces zones débarcadères sans délai, et à vos frais.

L’Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal ont annoncé lundi une intensification de leurs actions afin de s’assurer que les zones débarcadères demeurent disponibles en tout temps pour l’embarquement et l’arrivée des citoyens et citoyennes à mobilité réduite.

Rappelons que la Ville a récemment augmenté le montant de la contravention pour le non-respect des zones débarcadères, qui passera prochainement de 79$ à 309$. De plus, tout véhicule ne respectant pas la signalisation en vigueur ou sans la vignette requise recevra la contravention et sera remorqué sur-le-champ.

Une période de tolérance pour le remorquage sera appliquée cette semaine. Des contraventions seront tout de même remises, comme c’est le cas actuellement, pour les véhicules en infraction.

«Parallèlement aux constats d’infraction qui seront remis au cours de cette période, des avis de courtoisie seront également déposés à même les pare-brise des véhicules stationnés ou arrêtés illégalement dans ces zones afin de sensibiliser les contrevenants», indique par voie de communiqué la Ville.