Une année record pour les Fonds régionaux de solidarité FTQ

Le réseau des Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS) a enregistré un bilan record au cours de l’année écoulée, en réalisant près de 150,9 millions $ d’investissements auprès de 123 PME québécoises.

«L’année record que nous avons connue témoigne du dynamisme des entrepreneurs québécois malgré la pandémie», a déclaré lundi par voie de communiqué Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

Et pour continuer de soutenir le développement économique régional, le Fonds de solidarité FTQ a annoncé un réinvestissement supplémentaire de 200 millions $ dans le réseau des FRS.

Une recapitalisation qui porte la contribution du FTQ dans les FRS à 500 millions $, en plus des profits réalisés et réinvestis.

«Lors de la création des Fonds régionaux de solidarité FTQ en 1996, l’industrie du capital de développement était très concentrée à Montréal et peu accessible à l’extérieur de la région métropolitaine. Depuis, les FRS ont investi 1,15 milliard $ dans près de 1 500 PME québécoises», a expliqué Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

Plus de 1,5 million $ pour Groupe Calko

L’entreprise montréalaise Groupe Calko rejoint d’ailleurs les entreprises bénéficiaires des Fonds régionaux de solidarité FTQ, en recevant un investissement de plus de 1,5 million $.

«Nous sommes particulièrement fiers de contribuer à la croissance du Groupe Calko qui, grâce à ses récentes acquisitions, compte demeurer le chef de file dans son industrie et dans les marchés où elle est présente», a souligné dans un communiqué Peter Rayes, vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ Montréal.

La somme attribuée au fabricant et distributeur de produits de niche en tissus permettra d’assurer sa croissance par l’intermédiaire de petites et moyennes acquisitions, mais aussi par des alliances stratégiques.