Émilie Bourdages a vécu l’enfer de la violence conjugale extrême, où elle aurait certainement pu y laisser sa peau, mais s’en est sortie la tête haute, et a accepté de raconter son histoire aujourd’hui pour aider celles qui croient ne pas être capables de s’en remettre.

«La langue française ni aucune autre langue ne contient de mots assez forts, assez précis pour décrire l’horreur dans laquelle Mathieu m’a plongée, noyée et abandonnée», a témoigné Émlie Bourdages devant la Commission des libérations conditionnelles en parlant de son ex-conjoint.

Mathieu Vanasse-Carpentier a écopé de 9 ans de prison pour de multiples agressions à son endroit, pour lesquelles il avait plaidé coupable en échange du retrait des accusations de tentatives de meurtre.

En entrevue avec Jean-François Guérin sur LCN, Mme Bourdages raconte que sa relation d‘environ trois ans avec Vanasse-Carpentier n’a évidemment pas commencé avec les coups.

«Ça ne commence jamais avec de la violence physique, c’est toujours avec de la violence psychologique. Ces hommes violents commencent par tisser leur toile, par tester les limites, par des insultes, par tout plein de choses», raconte-t-elle.

Alors qu’elle avait commencé à sortir avec et homme en mai 2008, c’est en septembre de la même année que la violence physique a commencé.

Se faire serrer les poignets, se faire pousser dans le mur, des premiers étranglements, se rappelle-t-elle. Et ce n’était que le début.

«Ça l’a dégringolé très très rapidement quelque temps après. En décembre 2009, il y a eu la première tentative de meurtre. Après ça, ç’a été un point de retour où c’était toujours de plus en plus grave», livre-t-elle à l’émission Le Québec Matin.

«Les derniers 18 mois, j’étais battue plusieurs fois par semaine, toutes les semaines sans exception.»

Émilie Bourdages se remémore aussi une soirée, où, après avoir été battue, elle a fui les lieux, mais avait du mal à conduire tellement elle était blessée. Elle s’est rendue chez une proche, à une heure de route, ensanglantée pour y trouver du secours. Elle repartira finalement avec son conjoint, malgré ce qu’il lui a fait subir, parce qu’il menaçait de se suicider.

Elle porte plainte 2 ans plus tard

Il aura fallu du temps pour finalement porter plainte, et ce n’est que lorsque la relation s’est terminée qu’elle a choisi de le faire.

«Presque deux ans plus tard, il m’appelle parce qu’il a perdu une montre que je lui avais offerte à notre premier Noël. Et là il me dit qu’il est tellement fâché qu’il a envie de battre sa nouvelle blonde, il me raconte ça! Moi, ça me glace le sang, parce qu’il décrivait ça avec excitation. Et en plus il a eu le culot de me dire que c’était de ma faute que c’était moi la seule personne au monde qui lui faisait ressentir ça, car c’était une montre que je lui avais donnée», détaille-t-elle.

C’est le lendemain qu’Émilie Bourdages va rencontrer les policiers au poste de quartier pour faire une dénonciation. Ils prendront toute son histoire en main.

«J’ai été accueillie avec beaucoup d’empathie, ils se sont très bien occupés de moi.»

Quant aux 13 féminicides qui se sont produits depuis le début de l’année, ils ébranlent fortement la femme.

Elle souhaite envoyer un message urgent aux femmes victimes de violence conjugale. « Chaque fois j’ai envie de crier le plus fort que je peux ‘’sortez de là!’’. On met l’emphase sur le fait que la séparation c’est le moment le plus dangereux. Ça été prouvé statistiquement, mais moi, mon message que je veux envoyer aux victimes, c’est que chaque jour que vous passez avec un homme qui est violent, qui est contrôlant, même s’il n’a jamais porté de coups physiques, chaque jour peut être votre dernier. Il y a des meurtres prémédités, deuxième degré, troisième degré. Il y a différents types de meurtres conjugaux», urge-t-elle.

Malgré des années marquées par la violence conjugale, Émilie Bourdages a su se relever et refaire sa vie. Elle est aujourd’hui mariée et heureuse dans sa relation de couple.

