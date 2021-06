Dame Nature a brisé bien plus que du matériel cette fois-ci

La tornade à Mascouche a arraché la vie lundi d’un grand-père qui laisse sa famille et ses voisins dans un deuil « pénible » et « irréel ».

Selon nos informations, l’homme tué par le phénomène naturel serait Jacques Lefebvre. Il s’agit d’un mari et d’un père de famille dans la cinquantaine, qui vivait sur le croissant Nelligan, à Mascouche, depuis quelques décennies.

Nos pensées accompagnent la famille et les proches de la victime de Mascouche. https://t.co/QqQw76Y49L — François Legault (@francoislegault) June 21, 2021

« C’est juste irréel et je suis vraiment triste pour sa femme et ses petits-enfants. C’est mon voisin d’en face, confie Cindy Chouinard, toujours sous le choc des événements. Je les voyais avec leurs deux petites filles marcher ici. Je suis atterré, c’était un grand-papa très jeune. »

Plusieurs témoins affirment que M. Lefebvre réalisait des travaux avec son voisin dans sa cour arrière avant de perdre la vie.





































Refuge mortel

Quand les vents se sont levés lourdement, le quinquagénaire s’est réfugié dans son petit cabanon. Son voisin a fui dans sa demeure. La tornade aurait ensuite englouti le cabanon et tué le grand-père, qui a été trouvé dans un champ à proximité.

Tornade à Mascouche 😱 pic.twitter.com/fnSsvImSLu — Philippe Meunier (@maxiwheat1979) June 21, 2021

« Il est mort en une fraction de seconde. Je pense beaucoup à sa femme, qui n’était pas à la maison et qui a retrouvé son mari mort en fin de journée », mentionne Cindy Chouinard. Elle se considère chanceuse pour sa famille, car elle réside à quelques mètres à peine de là.

Photo Francis Pilon

Un homme généreux

Le Journal a discuté avec plusieurs voisins de la victime, lundi, en fin de journée. Ils racontent tous que le grand-père était reconnu pour sa gentillesse dans le quartier. Par exemple, en se portant volontaire pour aider ses concitoyens à déneiger leur entrée.

« Il avait le cœur sur la main, il aidait tout le monde, dit Maxime Vézina, qui réside tout près de chez M. Lefebvre. C’était vraiment une bonne personne. »

Linda, qui préfère taire son nom de famille, affirme qu’elle entame un deuil « pénible » et ose à peine imaginer celui que sa famille entame.

« On a tous essayé de contacter sa femme, mais elle ne répond pas. J’espère qu’on lui apporte du soutien psychologique. Tout le monde dit qu’elle est sous le choc et je comprends. Son mari a disparu en quelques secondes », raconte-t-elle.

Perdre son voisin

Photo Laurent Lavoie

En plus d’avoir vu son abri-soleil être arraché, Oswaldo Boulanos est troublé de résider tout près de l’endroit où la victime Jacques Lefebvre a perdu la vie. « Ça aurait pu être n’importe qui. J’étais dehors toute la journée en train de ramasser mes affaires. »

Marquée par le bruit

Photo Laurent Lavoie

En fin de journée, Elda Eugène était toujours marquée par l’effroyable bruit qu’a causé le sinistre. « J’ai mal à la tête, dit celle qui réside dans le coin depuis une quinzaine d’années. J’ai crié fort. » C’était désormais le désordre total dans sa cour.

Un film d’horreur

Photo Laurent Lavoie

Mario Paquet s’est dit sous le choc de retrouver sa maison ravagée par la tornade. « C’est comme un film d’horreur. La glissade du voisin, trois maisons plus loin, était dans ma cour. Une chance que ma femme et les enfants sont corrects. Une chance qu’on a des assureurs et qu’on a évité le pire. »

Vue obstruée

Photo Laurent Lavoie

Pour Mario Colin, 65 ans, il s’agissait d’un retour du travail bien normal. Il était au courant qu’une tempête s’en venait, mais jamais d’une telle ampleur. Le vent fut si puissant qu’un trou s’est créé dans la toiture. « Dehors, je ne voyais plus rien, ça tournait, ça tournait. »

Dommages importants

Photo Laurent Lavoie

Des familles se sont serré les coudes pour ramasser les détritus éparpillés. Non loin du coin de la rue Louvain, un arbre massif s’était affaissé en plein milieu de la voie. « Le bruit n’arrêtait pas de monter, je sentais que ça devenait plus fort, lance Thérèse Doré. Je pensais que la maison allait partir. »