Les développements sur le coronavirus du 22 juin

DERNIER BILAN 23H00

PLANÉTAIRE

Cas: 179 095 448

Morts: 3 880 386

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 564 656

Morts: 602 455

CANADA

Ontario: 542 764 cas (9082 décès)

Québec: 374 095 cas (11 195 décès)

Alberta: 231 476 cas (2290 décès)

Colombie-Britannique: 147 187 cas (1740 décès)

Manitoba: 55 467 cas (1129 décès)

Saskatchewan: 48 505 cas (565 décès)

Nouvelle-Écosse: 5793 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2319 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1384 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 220 cas (3 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 410 214 cas (26 155 décès)

22h23 | COVID: un comité américain se penche sur des problèmes cardiaques chez des jeunes vaccinés

Des experts américains doivent se réunir mercredi aux États-Unis pour examiner quelque 300 cas d'inflammations au niveau du coeur déclenché après l'injection de certains vaccins contre la COVID-19, notamment chez des adolescents ou de jeunes adultes.

21h22 | Un été de festivals «qui fera du bien»

« Ce sera une saison différente, mais à coup sûr une saison qui fera du bien. » Après un été 2020 amputé de ses festivals, le coup d’envoi a été donné mardi pour une saison estivale 2021 remplie d’événements culturels qui seront présentés dans le respect des mesures sanitaires.

20h50 | Campagne de vaccination au Québec: «plus de vaccinés, plus de libertés»

La vaccination contre la COVID-19 se poursuivra tout l’été, afin de déconfiner le plus rapidement possible et de limiter les effets d’une éventuelle quatrième vague. Entre-temps, Québec adapte sa stratégie au gré des arrivages des divers fabricants, en plus de multiplier les initiatives pour convaincre les derniers récalcitrants.

19h27 | «À date, suivre le plan de match fonctionne bien»

Quelques heures après l’annonce du passage des toutes les régions de la province au vert dès lundi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, se réjouit de la situation au Québec.

17h46 | Vacances d’été: «là on va être soumis à l’arrivée du variant»

Le début des vacances estivales pourrait rimer avec une arrivée plus importante du variant Delta, croit la Dre Nathalie Grandvaux.

16h00 | Montréal en bonne position, mais le variant Delta préoccupe

En ce début de saison estivale, Montréal est dans une bonne posture face à la COVID, selon la Direction régionale de santé publique. Celle-ci est néanmoins préoccupée par l’arrivée éventuelle probable du variant Delta.

15h39 | La pandémie exploitée par des extrémistes à des fins de propagande

Des groupes extrémistes et jihadistes ont cherché à profiter de la pandémie pour diffuser leur propagande et cultiver une méfiance à l'égard des gouvernements et des institutions, a déclaré mardi l'agence européenne de police Europol.

14h56 | L'objectif de vaccination pour le 4 juillet sera manqué aux États-Unis

La Maison-Blanche a concédé mardi que l'objectif de vaccination fixé par Joe Biden pour le 4 juillet, jour de la fête nationale, serait manqué, car 70% des adultes n'auront pas reçu d'ici là au moins une injection de vaccin anti-COVID.

14h31 | Virus: le Portugal déjà confronté à la menace du variant Delta

Frappé de plein fouet par le variant Alpha du coronavirus en début d'année, le Portugal se retrouve à nouveau en première ligne face à la souche Delta, qui menace de provoquer une quatrième de vague de contagions et de restrictions.

13h40 | Un premier centre de production de vaccins au Canada

Plus d’un an après le début de la pandémie, le Canada a inauguré, mardi, son tout premier site de production de produits biologiques, qui permettra notamment de faire sur place des vaccins contre la COVID-19. Les premiers échantillons devraient être prêts pour le printemps 2022.

13h | EN DIRECT | «Moyens partys» partout au Québec dès lundi

François Legault a confirmé que tout le Québec passera au vert «bonifié» dès lundi prochain. En pratique, 10 personnes pourront se rassembler à l'intérieur, 20 personnes en extérieur. Ces mesures s’appliquent aux tables des restaurants et des bars.

12h50 | 2e dose : Moderna peut remplacer Pfizer

Les personnes vaccinées avec le vaccin Pfizer pourront devancer leur 2e dose avec le vaccin Moderna, annonce Québec.

Près de 2,6 millions de doses du vaccin Moderna sont attendues au cours des semaines du 28 juin et du 5 juillet.

11h17 | EN DIRECT | Justin Trudeau fait le point sur la pandémie

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, fait le point sur la pandémie de COVID-19 alors que des assouplissements aux frontières ont été annoncés lundi.

11h11 | Aucun nouveau cas de COVID-19 à Québec, une première en 10 mois



La Santé publique de la Capitale-Nationale devrait annoncer aujourd’hui qu’elle n’a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 sur son territoire en 24 heures, une première depuis le 24 août 2020.

11h06 | L'OMS «inquiète» de l'assouplissement autour de certains matches de l'Euro

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est inquiétée mardi de l'assouplissement des restrictions dans certains des pays hôtes de l'Euro-2020, appelant à des réactions rapides après des hausses de cas de coronavirus aux abords de plusieurs stades de la compétition.

«Dans quelques-unes des villes hôtes, les cas de Covid-19 sont déjà en hausse dans les zones où se jouent les matches», relève Robb Butler, directeur exécutif de l'OMS Europe, dans une déclaration écrite à l'AFP.

11h | Moins de 100 cas pour une 2e journée

Le Québec rapporte 84 cas et 4 décès, portant le total à374 095 personnes infectées et 11 95 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 90 infections et aucun décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 22 JUIN 2021

- 374 095 personnes infectées (+84)

- 11 195 décès (+5)

- 161 personnes hospitalisées (-7)

- 40 personnes aux soins intensifs (+1)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 16 367 pour un total de 10 000 734

- 86 458 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 472 859 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 18 825 doses au total qui ont été administrées

10h28 | Tout le Québec en vert lundi prochain

Tout le Québec passera en zone verte à compter de lundi prochain. L’information, d’abord rapportée par TVA Nouvelles, a été confirmée par le premier ministre, François Legault.

À compter de vendredi, les personnes pleinement vaccinées pourront également retirer leurs masques à l’intérieur, mais dans les lieux privés uniquement.

9h11 | Merkel a reçu une seconde dose Moderna après une première dose AstraZeneca

9h06 | Moscou introduit un pass sanitaire obligatoire pour aller au restaurant

La capitale russe a annoncé mardi imposer à compter du 28 juin un pass sanitaire pour aller au restaurant, afin de contrer la flambée de COVID-19 due au variant Delta.

8h41 | Virus: le Portugal déjà confronté à la menace du variant Delta

7h45 | JO de Tokyo: la délégation ougandaise placée en quarantaine au Japon après un cas positif à la COVID-19

7h29 | Thaïlande: bientôt plus de quarantaine à Phuket pour les touristes vaccinés

La Thaïlande a donné mardi son feu vert à un projet pilote qui doit permettre aux touristes vaccinés contre la COVID-19 de séjourner, sans effectuer de quarantaine, sur la populaire île de Phuket, une mesure visant à revitaliser le secteur vital du tourisme, très affecté par la pandémie.

6h51 | COVID: le Rwanda annule les mariages pour lutter contre la propagation du virus

Le Rwanda a annoncé lundi soir de nouvelles restrictions pour lutter contre la propagation des cas de COVID-19, notamment l'interdiction des mariages et de tous les rassemblements.

5h35 | La vaccination au volant est presque sur le neutre

Le site de vaccination à l’auto de l’aéroport de Dorval distribue à peine quelques centaines de doses par jour alors que plusieurs cliniques de vaccination sont débordées et peinent à répondre à la demande.