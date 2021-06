«Moyens partys» partout au Québec dès lundi

Le premier ministre du Québec, François Legault, fait le point sur la pandémie de COVID-19 alors que la province compte moins de 100 cas depuis deux jours.

• À lire aussi: 2e dose : Moderna peut remplacer Pfizer

François Legault a confirmé que tout le Québec passera au vert «bonifié» dès lundi prochain.

En pratique, 10 personnes pourront se rassembler à l'intérieur, 20 personnes en extérieur.

Ces mesures s’appliquent aux tables des restaurants et des bars.

François Legault a aussi insisté pour que les Québécois se fassent vacciner de deux doses pour «se protéger soi-même et les personnes plus vulnérables ainsi que pour un retour à une vie plus normale».

«En attendant qu’on ait les deux doses, il faut être prudent», a rappelé le premier ministre qui alerte sur le variant Delta qui progresse dans certaines régions du monde.