L'Auberge Gouverneur de Shawinigan lourdement endommagée

L'Auberge Gouverneur de Shawinigan est lourdement endommagée depuis les orages violents de lundi soir.

• À lire aussi: EN IMAGES | Visite d’une maison détruite par la tornade

• À lire aussi: Tornade à Mascouche: À quelques secondes de la mort

• À lire aussi: Le premier ministre François Legault sur le terrain à Mascouche

Son toit a été arraché et soulevé par les vents causant des dégâts dans des chambres au deuxième étage. Des voitures qui étaient stationnées ont aussi été écrasées sous le poids des arbres qui ont été déracinés.

L'hôtel était à 80 % de sa capacité. Lundi soir, 120 clients se trouvaient à l'intérieur au moment où la pluie et les forts vents se sont déchaînés. Certains ont eu toute une frousse.

Une portion des clients a été relocalisée de l'autre côté de la rivière Saint-Maurice au Comfort Inn. D'autres ont trouvé refuge dans un hôtel de Trois-Rivières. Au lendemain de la tempête, certains ont confié à TVA Nouvelles avoir été laissés à leur sort.

Les dégâts causés par la cellule orageuse à l'Auberge sont évalués à plus de 300 000 dollars. L'établissement n'était pas au bout de ses peines une fois la tempête passée. Au cours de la nuit, des voleurs ont dérobé des ordinateurs et ont même tenté de s'emparer du coffre-fort. La Sûreté du Québec enquête pour une introduction par effraction et pour vol.

La direction espère rouvrir l'établissement le plus rapidement possible, pour la saison estivale. Le restaurant Pacini adjacent à l'hôtel devrait être prêt pour le week-end de la fête nationale.

Sur la rue Hemlock, la cellule orageuse a aussi causé des dégâts. Trois arbres matures se sont affaissés sur la devanture de la Résidence pour personnes âgées de l'Arche. Heureusement, personne n’a été blessé. Les résidents n’ont pas eu besoin d’évacuer le bâtiment.