Des millions en pensions pour les anciens gouverneurs généraux

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) demande au premier ministre Justin Trudeau de réduire le régime de pension des gouverneurs généraux, et ce, avant d’en nommer un nouveau.

«Ces pensions dorées n’ont aucune commune mesure avec la réalité des citoyens et citoyennes», a déclaré Franco Terrazzano, directeur fédéral de la FCC, dans un communiqué mercredi.

Selon les estimations de la FCC, les cinq ex-gouverneurs généraux encore vivants recevront 18,7 millions $ s’ils continuent de récolter leur pension jusqu’à l’âge de 90 ans.

«Ces estimations sont basées sur les montants annuels de paiement de pension aux gouverneurs généraux publiés dans les comptes publics depuis 2000-01. Le niveau de paiement de 149 484 $ de 2019-20 est utilisé pour toute année future», a-t-on précisé.

Le salaire annuel d’un gouverneur général est de 302 114 $ par année, selon les comptes publics 2019-20. Après la fin de leur mandat, ils sont éligibles à une pension annuelle de 150 000 $, peu importe leur nombre d’années de service, ainsi qu'à un budget de remboursements de dépenses allant jusqu’à 206 040 $ par année, et ce, pour le restant de leurs jours.

«Bien que Julie Payette n’ait qu’occupé ce poste un peu plus de trois ans, elle recevra une pension estimée à 4,8 millions $ si elle continue à la récolter jusqu’à l’âge de 90 ans», a indiqué la FCC.

Rappelons que l’ex-astronaute Julie Payette a démissionné de son poste dans la tourmente le 21 janvier dernier, après le dépôt d’un rapport faisant état d’une ambiance de travail toxique à Rideau Hall. Des employés ont fait état d’humiliations publiques, de cris, de hurlements et de commentaires dégradants de la part de Julie Payette.

«Il est anormal qu’un gouverneur général puisse démissionner en plein scandale, après n’avoir effectué qu’une partie de son mandat, et s’en tire avec des millions de dollars en pension, a ajouté M. Terrazzano. Les familles et les entreprises se sont serré la ceinture. Nous nous attendons à ce que le gouvernement rende ses avantages sociaux plus équitables envers les contribuables.»

Le 10 juin dernier, CTV News rapportait que Justin Trudeau allait recevoir une liste de candidats au poste de gouverneur général «au courant des prochains jours». En attendant cette nomination, c’est le juge en chef de la Cour suprême Richard Wagner qui assume de façon intérimaire les fonctions du gouverneur général.

Estimé de la pension jusqu’à l’âge de 90 ans:

Edward Schreyer (2000 jusqu’à 90 ans): 3,4 millions $

Adrienne Clarkson: 3,2 millions $

Michaëlle Jean: 5,4 millions $

David Johnston: 1,9 million $

Julie Payette: 4,8 millions $

Total: 18,7 millions $