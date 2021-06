Les développements sur le coronavirus du 23 juin

Au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d’un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 22H55

PLANÉTAIRE

Cas: 179 530 592

Morts: 3 890 152

ÉTATS-UNIS

Cas: 33 577 488

Morts: 602 833

CANADA

Ontario: 543 019 cas (9093 décès)

Québec: 374 222 cas (11 198 décès)

Alberta: 231 568 cas (2292 décès)

Colombie-Britannique: 147 187 cas (1740 décès)

Manitoba: 55 589 cas (1132 décès)

Saskatchewan: 48 505 cas (565 décès)

Nouvelle-Écosse: 5793 cas (92 décès)

Nouveau-Brunswick: 2320 cas (45 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1384 cas (7 décès)

Nunavut: 657 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 206 cas

Yukon: 224 cas (3 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 128 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 410 927 cas (26 175 décès)

NOUVELLES

20h19 | COVID-19: nouveau record de contaminations au Brésil

Le Brésil a battu mercredi un nouveau record d'infections à la COVID-19, avec 115 228 nouveaux cas recensés en 24 heures, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, confirmant l'arrivée d'une troisième vague.

19H49 | COVID-19: une fin d'année libératrice

Des milliers d'élèves du primaire et du secondaire ont tourné la page sur leur année scolaire lourdement teintée par la pandémie, mercredi.

19H15 | COVID: des experts américains rassurent sur les problèmes cardiaques chez des jeunes vaccinés

Il existe un lien «probable» entre les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et de Moderna et de rares cas d'inflammations au niveau du coeur chez des adolescents et de jeunes adultes, ont estimé mercredi des experts américains, mais les bénéfices de ces remèdes «surpassent» toujours largement les risques encourus.

18h06 | Pfizer et Moderna efficace à 100 % pour prévenir les visites à l’hôpital

AFP

Les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et Moderna sont efficaces à 100 % pour éviter les séjours à l’hôpital après l’administration des deux doses.

18h04 | Air France va tester l’application IATA Travel Pass entre Montréal et Paris

Air France va lancer un premier projet pilote de numérisation de résultats négatifs de tests de dépistage de la COVID-19 au départ de l’aéroport Montréal-Trudeau.

17h01 | Un monument dédié aux travailleurs essentiels à la pointe de Manhattan

Un monument en hommage aux travailleurs essentiels qui se sont illustrés durant la pandémie de coronavirus sera inauguré début septembre à l'extrême sud de Manhattan, quasiment face à la statue de la Liberté, a annoncé mercredi le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo.

16h34 | Les réactions cardiaques sont moins dangereuses que la COVID-19

Plusieurs cas de complications cardiaques ont été répertoriés après l'administration d'un vaccin contre la COVID-19. Des comités scientifique cherchent toujours à trouver un lien entre les deux.

16h13 | Denis Coderre demande la réouverture de la frontière

Joël Lemay / Agence QMI

Afin de permettre aux touristes de revenir contribuer à l’économie de la métropole, le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, souhaite une réouverture rapide de la frontière avec les États-Unis.

15h30 | L’Ontario prête à devancer son déconfinement

Fort d’un autre bilan à la baisse et d’une campagne de vaccination qui progresse à toute vapeur, l’Ontario pourrait bien chercher à devancer son plan de déconfinement.

12h55 | Vaccination sans rendez-vous pour des entreprises de trois régions

Les personnes qui souhaitent recevoir le vaccin de Moderna sans rendez-vous peuvent le faire mercredi dans cinq centres de vaccination en entreprise, dans la région de la Capitale-Nationale, en Montérégie et dans la Chaudière-Appalaches.

12h38 | Un taux de vaccination qui inquiète chez les 12-17 ans à Montréal

La moitié des élèves montréalais n’ont toujours pas été vaccinés alors que les classes se terminent cette semaine, et le défi de les inoculer au cours de l’été risque d’être grand en raison des vacances, déménagements, et déplacements.

12h34 | Une étude canadienne confirme des niveaux d’anticorps plus élevés après deux doses de vaccin

Une récente étude canadienne a permis de confirmer que les niveaux d’anticorps de la COVID-19 sont plus élevés après avoir reçu deux doses de vaccin.

AFP

11h44 | Discothèques et vaccin COVID: une étude sur la fièvre du samedi soir

Danser sur la musique du DJ Laurent Garnier pour faire avancer la recherche sur le COVID: deux semaines avant la réouverture des discothèques, une expérimentation aura lieu samedi à Paris pour y évaluer le risque de transmission chez des fêtards non masqués mais vaccinés.

AFP

11h28 | Le variant Delta devrait devenir très dominant dans l'UE d'ici août

Le variant Delta du coronavirus, particulièrement contagieux, devrait représenter 90% des nouveaux cas de COVID-19 dans l'Union européenne d'ici fin août, a estimé mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), qui en appelle à la vigilance.

11h | 127 nouveaux cas et 3 décès

Le Québec rapporte 127 cas et 3 décès, portant le total à 374 222 personnes infectées et 11 198 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 84 infections et quatre décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 23 JUIN 2021

- 374 222 personnes infectées (+127)

- 11 198 décès (+3)

- 161 personnes hospitalisées (-)

- 40 personnes aux soins intensifs (-)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 22 162 pour un total de 10 022 896

- 100 106 doses de vaccin s'ajoutent au bilan, pour un total de 7 572 965 doses reçues au Québec

- Hors Québec, ce sont 19 613 doses au total qui ont été administrées pour un total cumulé 7 592 578

10h34 | Vaccination obligatoire: plus de 150 employés d'un hôpital du Texas licenciés ou ont démissionné

Plus de 150 employés d'un des plus grands hôpitaux du Texas ont été licenciés ou ont démissionné après avoir refusé l'obligation de se faire vacciner contre la COVID-19, a indiqué une porte-parole de l'établissement.

9h52 | Interdit d’accès aux employés et clients non-vaccinés

AFP

La banque Morgan Stanley imposera à partir du 12 juillet à ses employés et sous-traitants mais aussi à ses clients et visiteurs d'être vaccinés contre le Covid-19 s'ils veulent accéder à l'un de ses bureaux à New York.

Cette nouvelle règle a été présentée dans un message interne signé par le responsable des ressources humaines de l'entreprise Mandell Crawley, a indiqué à l'AFP une source proche de la banque d'affaires mercredi.

9h45 | Une clinique de vaccination au parc Laurier

Un site de vaccination temporaire sans rendez-vous ouvrira au parc Laurier (devant le chalet Laurier) 26 et 27 juin de 11h à 15h pour une première dose. L'événement est annulé en cas de pluie.

En fin de semaine, jumelez pique-nique et vaccin!💉🔆

Un site de vaccination temporaire sans RV ouvrira au parc Laurier (devant le chalet Laurier) 26 et 27 juin de 11h à 15h.

1re dose | 12 ans+ | Les 12-13 ans doivent être accompagnés d'un parent | annulé si pluie.@ciusss_csmtl pic.twitter.com/zCtBdW10I3 — Le Plateau (@LePMR) June 22, 2021

9h05 | Vaccin Spoutnik V: l'OMS trouve des problèmes sur un site

AFP

Le Kremlin a assuré mercredi que des problèmes découverts sur un des sites de production du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V par des inspecteurs de l'OMS ont depuis été résolus.

Le service de pré-qualification de l'OMS a publié une note mercredi qui fait la liste d'un certain nombre de problèmes découverts lors d'une inspection entre le 31 mai et le 4 juin sur un site de production de Pharmstandard - Ufa Vitamin dans la ville d'Oufa, au sud-ouest de la Russie.

Le vaccin Spoutnik V est déjà utilisé dans 40 pays dont la Russie, le Mexique, l'Argentine, l'Inde, le Pakistan ou encore l'Iran, le Kenya et l'Algérie, selon des données collectées par l'AFP.

8h31 | Russie, Namibie et Seychelles sur la «liste rouge» de la France

AFP

Trois nouveaux pays, la Russie, la Namibie et les Seychelles, ont été placés mercredi sur la "liste rouge" des pays dont les voyageurs doivent observer une quarantaine obligatoire à l'arrivée en France pour lutter contre la circulation des variants du coronavirus.

Le conseil de défense, qui conseille le gouvernement français pendant la crise sanitaire, a décidé de l'ajout de ces trois pays à la liste rouge, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

8h30 | Discothèques et vaccin Covid: une expérimentation à Paris

AFP

Une expérimentation aura lieu samedi soir dans deux salles de concert et discothèques parisiennes, avec 2 000 personnes vaccinées mais sans masque, pour y évaluer le risque de transmission de la COVID-19, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

Cette étude scientifique, dont les résultats sont attendus fin juillet, intervient deux semaines avant la réouverture des discothèques le 9 juillet. Elle n'aura donc pas d'incidence sur les mesures déjà annoncées (vaccination ou test négatif, jauge de 75% du public, port du masque pas obligatoire mais recommandé).

Elle aura lieu samedi soir de 23h00 à 06 heures du matin, au Cabaret sauvage et à la Machine du Moulin Rouge. Les soirées y seront animées par des DJ réputés, dont Laurent Garnier, Etienne de Crécy ou Pedro Winter.

7h23 | Des inflammations au coeur qui inquiètent

AFP

Des experts américains doivent se réunir mercredi aux États-Unis pour examiner quelque 300 cas d'inflammations au niveau du coeur déclenchées après l'injection de certains vaccins contre le Covid-19, notamment chez des adolescents ou de jeunes adultes.

Ces cas ont été observés après les vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui ont en commun de reposer sur la technologie de l'ARN messager.

Plus de 20 millions d'adolescents et de jeunes adultes ont été vaccinés aux Etats-Unis.

La majorité des habitants de Sydney ont interdiction de quitter la plus grande ville d'Australie à partir de mercredi en raison d'un cluster du variant Delta, ont annoncé les autorités, qui redoutent sa propagation à d'autres régions.

00h46 | Haïti: la lutte contre la COVID en péril face aux violences des gangs

Les violences des gangs à Port-au-Prince mettent en péril les efforts visant à limiter la propagation de la COVID-19 en Haïti, en poussant des centaines de familles à s'entasser dans des refuges précaires et en empêchant la circulation sur certains axes stratégiques

00h32 | Face à une nouvelles éclosion, les habitants de Sydney ont interdiction de quitter la ville

La majorité des habitants de Sydney ont interdiction de quitter la plus grande ville du pays à partir de mercredi en raison d'une éclosion du variant Delta de la COVID-19, ont annoncé les autorités qui redoutent sa propagation à d'autres régions.

Plus d'une trentaine de personnes ont été déclarées positives depuis l'apparition, la semaine dernière, de ce foyer épidémique dans le quarter de Bondi Beach à Sydney.