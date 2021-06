Réduit à 10 joueurs, le CF Montréal résiste

Malgré la perte de Zorhan Bassong sur carton rouge, le CF Montréal a été en mesure de résister aux assauts du D.C. United pour soutirer un match nul de 0 à 0, mercredi soir à Fort Lauderdale.

Les Montréalais regagnaient leur «domicile» floridien, plus de trois semaines après leur dernier match, une victoire de 1 à 0 sur le Fire de Chicago, le 29 mai. Les hommes de Wilfried Nancy ont depuis effectué un séjour dans la métropole québécoise, le temps de recharger les batteries.

Ce résultat nul est donc excellent dans les circonstances, puisque Bassong a été envoyé aux douches dès la 45e minute de jeu pour une accumulation de cartons jaunes. Celui qui n’en était qu’à sa deuxième titularisation s’en voudra certainement, lui qui a malencontreusement bloqué une contre-attaque adverse en touchant le ballon avec sa main.

«Après l’expulsion, ç’a été difficile. On ne voulait pas que les gars reculent trop, que les gars se mettent à subir tout le temps, a indiqué en visioconférence l’entraîneur Nancy. Ils ont fait preuve de résilience, mais surtout d’unité. Ils ont été solidaires tous ensemble et je crois que c’est ce qui a fait la différence.»

Plusieurs preuves de caractère

Clément Diop a été très bon devant ses cages, repoussant cinq tirs du D.C. United, qui a d’ailleurs tiré 26 fois au filet. Le gardien français a connu une bonne séquence, en début de match, lorsqu’il a bloqué deux tirs très dangereux, autour du quart d’heure de jeu.

Le portier de 27 ans a toutefois eu du mal à terminer la rencontre sur ses deux pieds, se tordant la cheville lors d’une relance de sa zone. Diop s’est tout de suite écroulé, mais est resté dans la rencontre. Sur une jambe, il a même été en mesure de faire des arrêts importants, dans les cinq dernières minutes.

«À partir du moment où on prend un carton rouge, on doit rester soudé parce qu’on va souffrir. Malgré ça on a continué de défendre en avançant, de ne pas trop reculer, de faire un bloc médian. On ne s’en est pas trop mal sorti. [...] Aujourd’hui, on a montré qu’on était une équipe et qu’on travaillait tous les uns pour les autres», a indiqué le défenseur Rudy Camacho, qui a aussi félicité Diop.

Di Tullio en tête

Les hommages à Jason Di Tullio étaient nombreux pour cette rencontre. La formation montréalaise avait annoncé au début du mois de juin que l’entraîneur adjoint ne retournerait pas en Floride pour des raisons de santé.

Le prénom de Di Tullio et le terme italien qu’il a popularisé à Montréal, «la grinta», étaient partout sur les chandails des joueurs, mais aussi dans les estrades. Nancy était heureux d’avoir discuté avec son adjoint avant la rencontre et que ses troupiers lui aient rendu hommage par leur propre «grinta» ; leur passion et leur persévérance.

«Il m’a dit de discuter d’unité avec les joueurs. Il se bat, il se bat tous les jours avec cette situation et il sait qu’il a beaucoup de gens derrière lui pour l’aider à combattre cette maladie. C’était primordial d’avoir le même état d’esprit que Jason», a affirmé l’instructeur avec chaleur.

«On lui fait un gros câlin pour ça.»