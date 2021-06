Valérie Plante aimerait voir plus de partisans au Centre Bell

La mairesse de Montréal aimerait voir un Centre Bell plein, mais rappelle l’importance de respecter les mesures de distanciation sociale.

• À lire aussi: Le CH en mission: rester calme

«Même si (nous rassembler) nous démange, il faut faire comme le Canadien, et rester focus» a-t-elle rappelé au micro de TVA Nouvelles.

De plus, elle a expliqué que les effectifs de police déployés seront plus importants autour du Centre Bell, et ce dès le début du match.

Le Centre Bell pourra accueillir jusqu'à 3 500 partisans jeudi soir.

Si le Canadien remporte le match, il se qualifiera pour la finale de la Coupe Stanley, une première depuis 1993.