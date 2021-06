François Asselin coupable sur toute la ligne

François Asselin a été reconnu coupable des meurtres au deuxième degré de son père, Gilles Giasson, et de son ancien collègue, François Lefebvre, ainsi que d’outrage à leur cadavre, au palais de justice de Sherbrooke, jeudi.

À l’unanimité les membres du jury n’ont pas retenu la thèse de la défense soutenant qu’Asselin était non criminellement responsable des meurtres pour cause de troubles mentaux et l’ont condamné à la prison à vie.L’homme a avoué ses crimes lors de son interrogatoire avec la police.Il a avoué avoir découpé et jeté aux ordures le corps de son père, puis, quelques jours plus tard, il a poignardé François Lefebvre dans une chambre d’hôtel de Sherbrooke, en Estrie.

Il a ensuite enveloppé le cadavre dans une boîte de carton.Des proches des deux familles ont éclaté en sanglots quand le verdict a été prononcé. Pour le fils de François Lefebvre, cette étape met fin aux longs processus judiciaires. «Ça a été trois ans d’horreur. Il ne pourra plus faire de mal à personne», a soutenu Nicolas Lefebvre.

«On va pouvoir tourner la page», a jouté la sœur de Gilles Giasson, Lucille.Le meurtrier sera de retour en cours le 4 août prochain pour connaître le nombre d’années à purger au pénitencier avant d’être éligible à sa libération conditionnelle