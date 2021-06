Un Montréalais quadriplégique cherche désespérément une préposée à domicile... dans les rues

S’estimant mal desservi par son CLSC, un Montréalais atteint de paralysie cérébrale tente aujourd’hui de recruter sa propre préposée à domicile, dans la rue.

« Je cherche une préposée. Pour plus d’infos, prenez une feuille », peut-on lire sur l’affiche que Sylvain Gauthier a apposée sur le quadriporteur avec lequel il se promène partout en ville.

Quadriplégique et muet, il aimerait de nouveau souscrire au chèque emploi-service, une subvention provinciale qui permet aux personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap de payer une préposée à leur entière disposition, plutôt que d’avoir recours au CLSC.

« Ce programme a beaucoup d’avantages. Par exemple, les aides à domicile du chèque emploi-service font la cuisine, alors qu’avec les préposées du CLSC, les personnes doivent acheter leur propre repas surgelé que les préposées se contentent de faire réchauffer », explique Jean-François Marchand, un proche du Sylvain Gauthier.

Difficile de recruter

Or, les salaires offerts avec le chèque emploi-service sont largement inférieurs à ceux des préposés du réseau public. Qui plus est, M. Gauthier nécessite une assistance dans son appartement tous les matins et tous les soirs, un quart de travail coupé en deux qui n’attire pas les foules.

L’homme de 52 ans s’est donc résigné au début de la pandémie à demander de l’aide permanente au CLSC. Il n’a depuis jamais cessé de conspuer la qualité des services dispensés et les choses se sont envenimées le mois dernier.

« Il aurait entendu une préposée qui formait une autre préposée dire qu’il était fatigant. Sauf qu’il a toute sa tête et il n’est pas sourd. Alors il s’est choqué et il aurait demandé au CLSC qu’elles ne reviennent plus », relate Brian Ichkhan, le superviseur du magasin de chaussures Browns du centre-ville, où M. Gauthier passe ses journées pour chasser l’ennui.

Les employés de cette boutique ont noué dans les dernières années une relation de confiance avec lui, au point où c’est maintenant eux qui le font manger les soirs où il n’a pas pu avoir de préposée du CLSC à sa disposition.

Car à la suite de la dispute avec les deux préposées, le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a informé M. Gauthier que le CLSC n’avait plus de personnel formé pour s’occuper de lui certains soirs de juin.

Dans une lettre que lui a envoyée le CIUSSS et dont Le Journal a obtenu copie, on laisse entendre que l’établissement lui a suggéré d’autres préposées à domicile et qu’il n’en aurait pas voulu, ce que nie M. Gauthier.

Sans accompagnement le soir, ce dernier ne peut ni aller aux toilettes ni se coucher sur son lit, ce qui l’oblige à passer la nuit dans son quadriporteur.