88 nouveaux cas au Québec

Dès demain, pour donner un répit aux équipes cet été, le MSSS ne diffusera plus les données quotidiennes les fds et jrs fériés.



Les cas, hospit et vaccination seront accessibles dans les données ouvertes. Un communiqué récapitulatif sera publié le lundi.